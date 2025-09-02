Hallaron el cuerpo del operario que cayó al río Negro junto con la retroexcavadora en la que trabajaba

Personal de la Prefectura de Mercedes halló el cuerpo del funcionario que cayó al río Negro con la retroexcavadora que operaba. Foto: Armada Nacional.

El cuerpo del funcionario que cayó al río Negro , en Paso de los Toros, cuando trabajaba con una retroexcavadora , fue hallado este martes de mañana por buzos expertos de la Armada que fueron al lugar para colaborar con la búsqueda.

El accidente ocurrió el lunes de tarde, cuando la retroexcavadora perdió sujeción y cayó al agua.

Según el informe de la Armada Nacional, el funcionario de 63 años, que trabajaba para OSE, intentó detener la máquina para que no caiga al río y fue arrastrado con ella al agua.

Los buzos localizaron y retiraron el cuerpo del trabajador, que fue entregado a la Fiscalía que investiga lo sucedido.

También se realizarán pericias a la maquinaria para determinar las causas del accidente que terminó con la vida del trabajador. La retroexcavadora quedó a cinco metros de la costa del río, detalló la Armada.