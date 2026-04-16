Aumentó la cantidad de adolescentes internados en el Inisa por cometer homicidios y vender drogas

Este jueves se presentó en el Palacio Legislativo el Censo 2025 de la población internada en el Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa).

Entre los datos que llamaron la atención de las autoridades, se indica que entre el 2018 y el 2025 aumentó la cantidad de adolescentes que ingresan al Inisa (privados de libertad) por cometer homicidios y vender droga, al tiempo que baja el porcentaje de quienes son internados por rapiñas.

“Respecto al tipo de infracciones por las que ingresaron a los centros del Inisa, entre 2018 y 2025 se observa un descenso de la proporción de adolescentes privados de libertad que mencionan haber cometido una rapiña (de 72% a 37%) y aumentan otros tipos de infracciones, como los homicidios (de 19% a 27%) o las asociadas a la comercialización de drogas (de 2% a 19%). Además, un 10% menciona estar privado de libertad por hurto y un 8% por violación o abuso sexual”, dice el informe oficial realizado entre octubre y noviembre del año pasado.

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Además, de los 258 adolescentes encuestados para el censo (de un total de 329 internados), “la mitad tiene actualmente algún familiar privado de libertad”, dice el informe. Este indicador aumenta su incidencia en comparación con 2018.

Pero cuando se pregunta si algún familiar estuvo preso en algún momento, la cantidad de adolescentes internados que responde de forma afirmativa asciende a dos de cada tres.

Por otra parte, el censo revela que “la mitad de los adolescentes privados de libertad tuvieron algún tipo de vínculo anterior con el Sistema Penal Juvenil (SPJ), ya sea con sanciones privativas o no privativas de libertad. Esta proporción de adolescentes con experiencia con el SPJ es levemente mayor a la registrada en los censos de 2018 y de 2021”.

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“Además, desde la primera edición del censo, en 2018, hasta la actualidad se confirma un cambio en la composición interna de los adolescentes que tuvieron sanciones del SPJ, donde se aprecia un crecimiento de las sanciones no privativas de libertad (de 9% a 27%) y baja la cantidad de adolescentes que solamente tuvieron sanciones privativas de libertad (de 24% a 9%)”, agrega el informe.

Tiempo de encierro

El Censo también analizó el tiempo que pasan los internados dentro de las celdas. En este punto se indica que "actualmente, los adolescentes privados de libertad pasan en promedio 8 horas y media fuera de la celda y 15 horas y media dentro de ella".

"La variabilidad por centro del tiempo de encierro es importante: hay desde algunos centros con promedios de 9 horas de encierro hasta algún centro con un promedio de 20 horas diarias. En este contexto, en los centros del INISA en Montevideo los adolescentes pasan en promedio 16 horas y media dentro de la celda, mientras que en los centros en Canelones ese promedio se ubica en 15 horas diarias", detalla el informe.

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El documento completo del Censo 2025: