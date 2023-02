"Acá hay que endurecer el cuero a la hora de entregar las libretas", dijo Enrique Antía

El intendente de Maldonado, Enrique Antía , remarcó su postura de que se permita 0,3 de alcohol en sangre al conducir. “Yo tengo clara mi posición y la digo. Se ve que a alguno no le gusta mucho, pero yo la digo. En los principales países del mundo, los más desarrollados, es común entre 0,3 y 0,5”, indicó.

“Yo lo que defiendo es la formación, la capacitación, los controles”, dijo a Subrayado. "Ahora, técnicamente, no hay nada que diga que con 0,2, 0,25, 0,3 de alcohol se pierdan reflejos. Hasta ahora no he encontrado a nadie que diga técnicamente que se pierden reflejos. En los países del mundo, principales, desarrollados, manejan otras cifras. Nosotros con el 0 alcohol tenemos mucho más siniestralidad, capaz que 8 o 10 veces más que países que tienen el 0,5 o el 0,3”, señaló el intendente.