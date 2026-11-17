Blanca Pérez, pareja del corresponsal de Subrayado en Rocha Willan Diallutto, debe viajar a Brasil para iniciar un tratamiento con radioterapia por un tumor benigno con comportamiento maligno que afecta sus capacidades y pone en riesgo su vida.

Blanca es de Rocha y está en pareja hace más de 40 años con Willan. Se desempeñó como camarógrafa y mayoritariamente como editora de los informes enviados desde el departamento para Subrayado . Es mamá de Linda, Vanessa y Diego. En 2025, fue diagnosticada con un tumor.

Linda Diallutto explicó que su madre padece un meningioma grado 1, un tumor benigno no canceroso de crecimiento lento que afecta las meninges, las membranas que recubren y protegen el sistema nervioso central.

Seguí leyendo Abren este miércoles las inscripciones para Yo estudio y trabajo, que abarca a jóvenes entre 15 y 24 años

Fue operada en marzo de 2025, pero de la intervención quedó con secuelas como trastornos en la deglución y de la marcha, pérdida de la visión de su ojo izquierdo y la audición del oído del mismo lado, y constantes y fuertes dolores de cabeza.

La recomendación del Hospital Israelita Albert Einstein es realizar un tratamiento de radioterapia durante un mes y medio. Requieren de 30.000 dólares para afrontar el costo del viaje, el tratamiento, la estadía y el seguro.

El objetivo del tratamiento es reducir el tamaño y controlar el tumor, que si bien es benigno se está comportando como maligno, y está alojado en la hipófisis, en el tronco encefálico, con afectación del oído izquierdo, la garganta y a punto de envolver la médula. El tumor ha tenido un gran crecimiento en el último mes y medio.

"Si bien es benigno, tiene un comportamiento maligno y está causando mucho daño. Nos dijeron que si no hacemos nada, lo que está comprometida es la vida de ella", explicó.

El objetivo es viajar el próximo 25 de noviembre para iniciar con el tratamiento.

Para colaborar con Blanca, a través de las siguientes vías:

Cuenta Prex 113627 a nombre de Linda Diallutto.

Cuenta BROU en dólares 000863240 - 00002 a nombre de Linda Dialluto.

Celular: 095 826 484.