Abogados del sindicato policial defenderán a Fabricio Ríos en la causa: "Queremos ver qué sucedió"

No es ético y desde el punto de vista jurídico tampoco está permitido defender a ambas partes, recordó la abogada del sindicato, Yenifer Izquierdo. Explicó que optaron por la defensa de Ríos, porque la familia de él fue la primera que se acercó.

No obstante, afirmó junto a su colega Pablo Pisciottano, que la agente que disparó –que presta servicios en la Jefatura de Montevideo desde setiembre de 2023– también tendrá su defensa.

El objetivo, dijo Pisciottano, es "investigar que sucedió anoche". El homicidio se investiga como culposo; ocurrió sobre las 22:00 horas en un salón de eventos de Piedras Blancas que el sindicato usó para un entrenamiento policial.

"Era un entrenamiento organizado pero no queremos apresurarnos a dar ninguna conclusión. Vamos a esperar por la Policía Científica y el fiscal. Así ha optado el sindicato. Hoy queremos ver qué fue lo que sucedió, sin adelantar ninguna hipótesis".

"Se hacían cursos de este tipo, es un apoyo más que da el sindicato al trabajo de los policías", explicó.

Los abogados creen en primera instancia que lo ocurrido no tenga que ver con denuncias por acoso que había recibido Ríos.

Izquierdo agregó: "Las denuncias por acoso en el Ministerio del Interior ya están cerradas, (Ríos) quedó exonerado de responsabilidad. No se pudo probar ningún hecho". De todas maneras, aclaró: "No podemos decir si está vinculado o no".