Abogado de víctimas del caso Penadés afirma que el imputado debe seguir en prisión: "El riesgo procesal está"

"Ahí hay dos posibilidades. No sé cuál es la decisión de Alicia (Ghione). Cuando vence el plazo de un año tenés la posibilidad de solicitar una prórroga de la investigación, si te quedan cosas pendientes. Por ejemplo, si me quedan dos declaraciones anticipadas para realizar", indicó el abogado. También diferenció entre prórroga de medida cautelar y de investigación, que puede alcanzar un año más. "Yo puedo prorrogar la medida cautelar o no, pero la investigación sigue en curso", agregó.