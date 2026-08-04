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CANELONES

Buscan a un joven requerido por el homicidio de una mujer de 27 años en Estación Atlántida

El crimen ocurrió en Estación Atlántida en la madrugada del martes. La víctima recibió un disparo y los asesinos se fugaron en una moto.

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Buscan a Franco David Ribeiro Rodríguez por el homicidio de una mujer en Atlántida, Canelones.

La Policía de Canelones emitió un pedido de colaboración este miércoles para dar con el joven, requerido por el homicidio que ocurrió el martes, en el que mataron a una mujer de un disparo de arma de fuego.

La escena fue en El Tala esquina Los Geranio, en Estación Atlántida. Luego de cometer el crimen, los autores se retiraron en una moto.

Foto: Subrayado, archivo. Operativo policial en Pando, Canelones.
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El homicidio

Una mujer de 27 años fue asesinada de al menos un disparo de arma de fuego en los primeros minutos de este martes en Estación Atlántida, Canelones.

Según informó la Policía, la víctima fue encontrada muerta en El Tala esquina Los Geranios. Según información recogida en el lugar, los autores se retiraron del lugar en una moto.

Además, la información oficial agrega que el autor está identificado y harían allanamientos para detenerlo. De momento, se mantiene prófugo.

Efectivos hicieron relevamiento de testigos y cámaras en la escena.

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