Abogado de El Pelón pretende realizar un proceso simplificado que implica admisión de los hechos por parte de su defendido

El abogado de El Pelón pretende reducir la pena de su defendido a cambio de la admisión absoluta de los hechos por parte del delincuente.

Bruno Terra dijo a Subrayado que la idea de la defensa es realizar un proceso simplificado que implica la admisión de los hechos por parte del delincuente, a cambio de reducción de penas por parte de Fiscalía. "La idea es poder admitir los hechos que él participó y así tener una ventaja en quantum punitivo".

El director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, indicó que en su momento que el fiscal calificó al individuo como "un asesino serial y que ha actuado con desprecio de la vida humana",

Consultado sobre si corresponde la pena solicitada por Fiscalía (30 años más 15 de medidas de seguridad) y sobre la definición de "asesino serial", dijo que será cuestión de analizarlo con el tiempo ya que ahora se están analizando las pruebas.

"Son cuatro homicidios, dos rapiñas, implica un trabajo importante". Y agregó: "Para mí la palabra serial está mal utilizada en el caso de El Pelón, no es así. Asesino serial es quien tiene varios delitos con un mismo perfil, acá vemos que los perfiles de las personas que supuestamente asesinó son distintas, entonces no podemos hablar de asesino serial".

Terra indicó que están en la instancia de las pruebas y qué se logra comprobar.

José Carlos Machado, de 32 años, fue imputado por cuatro delitos de homicidio, tres ocurridos en setiembre de 2025 y uno en 2021. Cumple prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación.

Los últimos homicidios fueron el crimen de un hombre de 33 años el lunes 8 en Colonia Nicolich. El asesinato de Talíha, una enfermera de 26 años que fue baleada dentro de un auto en un estacionamiento en Playa Verde el viernes 12 en la madrugada (huyó a Canelones). Y por el homicidio de un hombre de 31 años ocurrido en la tarde de ese mismo viernes en el barrio Estadio en Pando.

SU PRONTUARIO

El 30 marzo de 1993 nació y fue registrado como José Carlos Machado González.

El 1º noviembre de 2008, con 15 años fue internado en el INAU por un homicidio en grado de tentativa ocurrido en Montevideo. Luego quedó libre.

El 10 julio de 2009, por venta de drogas fue reintegrado al INAU.

Por un homicidio, el 3 julio de 2010 fue nuevamente internado, pero el juez lo dejó libre.

Tres meses después, en octubre de 2010, cometió otro homicidio, esta vez en Canelones y volvió al INAU. Poco después, un juez lo dejó en libertad.

El 5 enero de 2011 volvió al INAU por rapiña y un homicidio. Ese crimen fue a un repartidor de cigarrillos de 55 años en Colonia Nicolich, Canelones. Por este caso, la Suprema Corte de Justicia decidió sancionar al juez que había otorgado la libertad a “El Pelón”.

Era enero de 2011 y le faltaban dos meses para cumplir la mayoría de edad. Con el tiempo sumó anotaciones por drogas y rapiñas, así como por incendio, delito por el que estuvo preso.

Como mayor tuvo otras detenciones, procesado con prisión y luego puesto en libertad, todos estos antecedentes fueron en Canelones.

El 2 de febrero de 2016: a prisión por delito de abigeato agravado.

El 29 diciembre 2019: a prisión por lesiones graves, especialmente agravadas en reiteración real, con delito de hurto.

El 18 de mayo de 2021 fue enviado a prisión por violencia doméstica, incendio y lesiones personales.

El 24 marzo 2023 fue a prisión por suministro de drogas.