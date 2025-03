Abogado de damnificados presentó nuevas denuncias penales y pidió levantamiento bancario de cuenta en Andorra

En diálogo con Subrayado el abogado dijo que las denuncias fueron presentadas porque había personas que aún no habían sido citadas a declarar y que guardan especial relevancia con los hechos denunciados, la mayoría son allegados a los imputados, Basso y Carrasco, y ocupaban cargos dentro de la organización y en el entramado que vienen siendo investigadas.

Durán también solicitó que se abra el secreto bancario en cuentas internacionales. "Nos llegó información bastante fidedigna en relación a que habría cuentas en un banco de Andorra. La persona que nos proporcionó esta información nos pidió guardar la identidad, pero incluso se ofreció a prestar su testimonio en Fiscalía, lo cual se vuelve un hecho de especial relevancia en caso de que se concrete".

Consultado sobre cómo ve los procesos en Fiscalía, el abogado dijo que se trata de una causa muy compleja, pero que le gustaría que se tomaran decisiones con mayor celeridad. "No se puede tapar el sol con un dedo y sé de los muy pocos recursos que maneja la Fiscalía (...) creo que se está actuando dentro de lo normal".

Durán destacó también que solicitó al fiscal la incautación de los celulares de Pablo Carrasco, su esposa y la exesposa de Gustavo Basso. "Creemos que es de suma relevancia para la causa. Hoy un teléfono es una caja negra".

Con respecto al resultado de ADN realizado en el Tesla, el abogado comentó que de acuerdo a lo "turbio que viene todo y para lo complejo que venía siendo la situación, hubiese sido una perla más a este collar que no hubiese coincidido la identidad del fallecido con lo que hoy se comprueba que es Gustavo Basso".

"No te estoy diciendo ni por asomo que me alegra que así suceda, pero creo que hubiese enrarecido aún más un tema que ya viene bastante complejo y no hubiese hecho nada bien a todo lo que es esta causa y, por lo menos se van disipando algún tipo de dudas, en este caso en relación a algo que estaba en tela de juicio que era la identidad de la persona que falleció en el Tesla".