Abogado de Astesiano solicita que excustodio de Lacalle Pou espere el juicio fuera de prisión

Este viernes se lleva adelante una nueva audiencia judicial por el caso Alejandro Astesiano en el que la fiscal Gabriela Fossati pide una extensión de prisión para el excustodio presidencial, como medida cautelar, a la espera del juicio oral. El defensor indicó que, a su entender, no se corre el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación por el que se pida la prisión como medida cautelar.

"Lo que estamos esperando es, a pedido de la Fiscalía, la ampliación de las medidas de las cuales ellos están en reclusión, la Fiscalía va a pedir para continuar su investigación unos días más y eso es lo que vamos a tener hoy", explicó el abogado Marcos Prieto. El abogado sostuvo que Astesiano debería esperar el juicio oral fuera de un centro penitenciario. "Una defensa va a esperar que los defendidos esperen el juicio de la mejor manera posible cuando no han sido culpables de nada todavía", explicó. Sobre cómo estaba Astesiano Prieto respondió: "está como toda persona que está esperando esta instancia",

Para Prieto no existe el riesgo procesar de entorpecer la investigación y por eso Astesiano debería esperar el juicio en su casa. "Entiendo que mi defendido no va a perjudicar nada porque ya la Fiscalía tiene todo lo que necesita de mi cliente, su celular, sus pertenencias, tiene todo entiendo que no", enfatizó.

Consultado en rueda de prensa sobre cuánto sería el máximo o mínimo de prisión para las causas que se lo investiga Prieto indicó: "En el caso de mi defendido la penas mínimas sumarían 26 mese; las máximas se van a años, varios".