A una semana del balotaje, encuestas muestran a Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en empate técnico

El foco político de la región se concentra en estas semanas en el balotaje de Brasil, que se llevará a cabo el domingo 25 de octubre. Las encuestas muestran a Lula da Silva y Jair Bolsonaro en empate técnico para la segunda vuelta.

El relevamiento más reciente de la encuestadora Datafolha, encargada por el diario O Globo, ubica al candidato liberal Flávio Bolsonaro en primer lugar y al actual mandatario Luiz Inácio Lula Da Silva en segundo puesto, aunque la diferencia entre ambos es escasa y enmarca la contienda electoral en un empate técnico.

Datafolha, en la encuesta publicada el jueves 15 de octubre, señala que Bolsonaro obtiene un 47% de adhesiones, mientras que Lula llega al 45%. Dado que la diferencia es de apenas dos puntos porcentuales, lo que habitualmente coincide con el margen de error estimado, ambos postulantes se ubican en una situación de empate, de cara al balotaje, que se celebrará el 25 de octubre.

En este escenario, Bolsonaro retrocedió dos puntos respecto del sondeo previo del 8 de octubre, mientras que Lula mantuvo su respaldo. En aquel estudio, el líder opositor había llegado al 49% y lula al 45%, por lo que el nuevo relevamiento muestra un achicamiento de la brecha, de cuatro a dos puntos en los últimos siete días.

Por su parte, el sondeo más reciente de la encuestadora Quaest señala que, en un relevamiento de votos totales, Bolsonaro obtiene un 46% y Lula da Silva, un 44%.

Este estudio coincide con el escenario en el que la diferencia entre los candidatos es pequeña y se emparenta al porcentaje de margen de error.

Este domingo se realizará un debate televisivo entre los dos presidenciables. La actividad tendrá una duración aproximada de 2 horas, con preguntas directas entre los protagonistas e intervenciones de periodistas. Asimismo, está previsto otro encuentro televisivo para el viernes 23 de octubre, organizado por TV Globo, dos días antes de la definición en las urnas.