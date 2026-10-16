Campaña electoral: Lula da Silva acorta distancias mientras que Flávio Bolsonaro conserva una leve ventaja

Lula da Silva acorta distancias mientras que Flávio Bolsonaro conserva una leve ventaja. Los dos buscan convencer a los indecisos antes de enfrentarse en el primer debate televisivo de este domingo.

A poco más de una semana de las elecciones en Brasil, la disputa entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro sigue sin un ganador claro. La última encuesta de Datafolha muestra que el actual presidente acortó distancias y redujo a dos puntos la ventaja de su rival. Bolsonaro reúne el 51% de los votos válidos y Lula alcanza el 49%, una diferencia que configura un empate técnico. El sondeo de Quaest, publicado un día antes, también reflejó una contienda ajustada.

Mientras los números muestran una elección abierta, Lula intensifica la campaña en las calles y en las redes sociales. En los últimos días, el oficialismo reunió multitudes en distintas ciudades. Al mismo tiempo, incorporó actores y también jóvenes creadores de contenido para reforzar su presencia digital.

La campaña también quedó atravesada por una controversia con Meta, la empresa propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp. El equipo de Lula acusa a la compañía de fallos que perjudican al presidente y benefician a su adversario. El Tribunal Superior Electoral reclamó condiciones equitativas para ambos candidatos y pidió medidas para evitar ventajas en la propaganda electoral.

En materia de seguridad, Lula se declaró a favor de bajar de 18 a 16 años la edad de responsabilidad penal para delitos graves, como homicidio, violación y robo seguido de muerte. Flávio Bolsonaro propone una reducción más amplia: fijarla en 16 años de forma general y en 14 para los delitos más graves.

El domingo, ambos candidatos se enfrentarán en el primer debate televisivo de una campaña que llega a su tramo decisivo sin una ventaja concluyente.