A tres meses de las bicisendas transitorias de la rambla sur, ciclistas y peatones dan su devolución

Peatones y ciclistas dan una devolución sobre las bicisendas transitorias que están demarcadas en la rambla sur de Montevideo . Hace tres meses que está en funcionamiento, luego de que se generara una disputa entre colectivos de ciclistas y autoridades de la Intendencia por la exhortación a no circular en bicicleta por la vereda de la rambla.

Desde el colectivo Ciudad Abierta sostienen que el modelo actual de la ciudad no es ni sostenible ni disfrutable, lo que lleva a que el derecho a la misma no se ejerza con plenitud.

Entienden que se necesitan cambios que lleven a una infraestructura de calidad.

“Sin duda que la educación es muy importante, pero la realidad, y lo que muestra la evidencia internacional, es que lo más importante es que haya una infraestructura de calidad, clara, que te indique bien que una parte es para bicis, otra parte es para peatones. Si todas las ciclovías son consistentes en la ciudad -en Holanda por ejemplo, todas las ciclovías son rojas- hay una demarcación clara y en ese sentido, la evidencia lo que dice es que se respeta mucho más”, indicó Agustín Greif, del colectivo. Además, debe haber una separación física con el área de los autos.

Hace un tiempo participaron de una reunión con representantes de la Intendencia, colectivos de la bicicleta y urbanismo, pero señala que no han existido cambios.

Respecto al desplazamiento que algunos ciclistas hacen entre los autos en lugares donde hay ciclovías, para el colectivo son señales a interpretar.

“Me tengo que preguntar por qué la gente no la usa, si no es cómoda, si no está bien diseñada. Se trata de ponerse en el lugar de la persona que va a andar en bici”, agregó.