A sus 92 años, Olga Delgrossi recibió el premio Horacio Ferrer y solicitó un homenaje en el Teatro Solís

"Para mí es algo muy emocionante porque yo creo que era el único premio que me faltaba. Gracias a Dios he sido una persona muy querida, como les digo siempre, muy humilde me crié, humildemente y sigo igual, soy vergonzosa y no sé cómo salí cantante porque yo cuando canto pierdo toda la vergüenza, me entrego enteramente en lo que hago", dijo a Subrayado.