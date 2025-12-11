A prisión preventiva un argentino por trata de personas en Paysandú; es investigado por organizar y conducir la cuadrilla

Un argentino fue imputado con 90 días de prisión preventiva por el caso de trata de personas con fines de explotación laboral en Paysandú .

Este hombre es investigado como parte de la organización y conducción de la cuadrilla de trabajadores. La imputación es por la ·presunta comisión de un delito de reducción de personas a la servidumbre o trabajo forzoso", sostuvo el fiscal del caso, Joaquín Suárez.

Este martes hubo tres allanamientos por este caso, en distintos puntos del departamento, uno en un campo vinculado a la actividad citrícola, otro en un inmueble industrial de la ciudad.

Las víctimas son 52 trabajadores, de estos 14 eran de nacionalidad peruana y 38 de nacionalidad argentina, detalló el fiscal.

El ministro del Interior, Carlos Negro, valoró positivamente el operativo policial desarrollado en este caso.