A prisión preventiva un argentino por trata de personas en Paysandú; es investigado por organizar y conducir la cuadrilla

Las víctimas son 52 trabajadores, de estos 14 eran de nacionalidad peruana y 38 de nacionalidad argentina, detalló el fiscal del caso.

Un argentino fue imputado con 90 días de prisión preventiva por el caso de trata de personas con fines de explotación laboral en Paysandú.

Este hombre es investigado como parte de la organización y conducción de la cuadrilla de trabajadores. La imputación es por la ·presunta comisión de un delito de reducción de personas a la servidumbre o trabajo forzoso", sostuvo el fiscal del caso, Joaquín Suárez.

Este martes hubo tres allanamientos por este caso, en distintos puntos del departamento, uno en un campo vinculado a la actividad citrícola, otro en un inmueble industrial de la ciudad.

Las víctimas son 52 trabajadores, de estos 14 eran de nacionalidad peruana y 38 de nacionalidad argentina, detalló el fiscal.

El ministro del Interior, Carlos Negro, valoró positivamente el operativo policial desarrollado en este caso.

