Una amenaza de bomba obligó a evacuar Tres Cruces; Bomberos inspeccionó las instalaciones y no encontró nada

La amenaza llegó por correo electrónico. Pasadas las 18:30 horas se activó el protocolo de seguridad, se vaciaron e verificaron todos los pisos. Sobre las 20 horas, volvió todo a la normalidad.

El vocero de Bomberos, Sebastián Camejo, indicó a Subrayado que se procedió a la evacuación ordenada de forma preventiva ante una amenaza de un presunto artefacto explosivo.

La evacuación comenzó por planta baja y así con todos los pisos de la terminal y el centro comercial. Tras la evacuación, el personal de Bomberos procedió a un registro minucioso de las instalaciones para descartar la amenaza.

Foto: sitio oficial World Trade Center
Evacuaron World Trade Center de Montevideo y Punta del Este tras amenaza de bomba: "falsa alarma"

"Al momento, no hay indicios que puedan generar un alarma, una alerta de ningún tipo", afirmó Camejo. La evacuación fue preventiva y de acuerdo al protocolo. Sobre las 19 horas desde Bomberos se indicó que no se había encontrado nada.

La amenaza de bomba llegó a las oficinas mediante un correo electrónico.

Finalmente, sobre las 20 horas personas, usuarios y funcionarios del centro comercial y de la terminal pudieron retornar a las instalaciones.

