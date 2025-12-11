Una amenaza de bomba obligó al cierre de comercios y a la evacuación de Tres Cruces, próximo a las 18:30 horas de este jueves.
Una amenaza de bomba obligó a evacuar Tres Cruces; Bomberos inspeccionó las instalaciones y no encontró nada
La amenaza llegó por correo electrónico. Pasadas las 18:30 horas se activó el protocolo de seguridad, se vaciaron e verificaron todos los pisos. Sobre las 20 horas, volvió todo a la normalidad.
El vocero de Bomberos, Sebastián Camejo, indicó a Subrayado que se procedió a la evacuación ordenada de forma preventiva ante una amenaza de un presunto artefacto explosivo.
La evacuación comenzó por planta baja y así con todos los pisos de la terminal y el centro comercial. Tras la evacuación, el personal de Bomberos procedió a un registro minucioso de las instalaciones para descartar la amenaza.
"Al momento, no hay indicios que puedan generar un alarma, una alerta de ningún tipo", afirmó Camejo. La evacuación fue preventiva y de acuerdo al protocolo. Sobre las 19 horas desde Bomberos se indicó que no se había encontrado nada.
La amenaza de bomba llegó a las oficinas mediante un correo electrónico.
Finalmente, sobre las 20 horas personas, usuarios y funcionarios del centro comercial y de la terminal pudieron retornar a las instalaciones.
