Una amenaza de bomba obligó a evacuar Tres Cruces; Bomberos inspeccionó las instalaciones y no encontró nada

Una amenaza de bomba obligó al cierre de comercios y a la evacuación de Tres Cruces , próximo a las 18:30 horas de este jueves.

El vocero de Bomberos, Sebastián Camejo, indicó a Subrayado que se procedió a la evacuación ordenada de forma preventiva ante una amenaza de un presunto artefacto explosivo.

La evacuación comenzó por planta baja y así con todos los pisos de la terminal y el centro comercial. Tras la evacuación, el personal de Bomberos procedió a un registro minucioso de las instalaciones para descartar la amenaza.

"Al momento, no hay indicios que puedan generar un alarma, una alerta de ningún tipo", afirmó Camejo. La evacuación fue preventiva y de acuerdo al protocolo. Sobre las 19 horas desde Bomberos se indicó que no se había encontrado nada.

La amenaza de bomba llegó a las oficinas mediante un correo electrónico.

Finalmente, sobre las 20 horas personas, usuarios y funcionarios del centro comercial y de la terminal pudieron retornar a las instalaciones.