RECIBÍ EL NEWSLETTER
ACTUALIZACIÓN

Conductor alcoholizado protagonizó siniestro que cobró la vida de un hombre de 55 años, en Cerro Largo

El siniestro de tránsito fatal tuvo lugar sobre la hora 03.16 de este domingo en la ruta 26, a la altura del kilómetro 5, en La Pedrera.

Policía Caminera

Policía Caminera

Policía Caminera reportó que el siniestro fatal tuvo lugar sobre la hora 03.16 de este domingo en la ruta 26, a la altura del kilómetro 5, en La Pedrera, departamento de Cerro Largo.

En el lugar se constató la participación de tres vehículos: un automóvil Chevrolet Monza, una camioneta Chevrolet S10 y un automóvil Hyundai HB20.

esta en cti la mujer embestida por un omnibus de cutcsa en el centro; el conductor se encuentra detenido
Seguí leyendo

Está en CTI la mujer embestida por un ómnibus de Cutcsa en el Centro; el conductor se encuentra detenido

De acuerdo a las primeras actuaciones, el siniestro se produjo tras la colisión entre la camioneta y el automóvil Monza.

Como consecuencia del impacto, el conductor de este último vehículo, un hombre de 55 años de edad, quedó atrapado en el habitáculo. Pese a las tareas de rescate realizadas por Bomberos, facultativos médicos constataron su fallecimiento en el lugar.

El conductor de la camioneta Chevrolet S10, un hombre de 60 años, arrojó resultado positivo (1.33 g/l), por lo que fue detenido por disposición de la Fiscalía Letrada de 1° Turno.

El tercer conductor involucrado resultó ileso y con espirometría negativa.

Trabajó en la escena Policía Científica.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Canelones

Tiroteo en Parque Carrasco termina con un hombre muerto: fue el tercer homicidio en menos de 24 horas
Barrio sur y centro

Incidentes en el Desfile de Llamadas: un hombre apuñalado y otro detenido con un arma en la cintura
desfile de carnaval

Segunda noche del Desfile de Llamadas por Isla de Flores; cumple 70 años
RÍO BRANCO Y URUGUAY

Una mujer fue embestida por un ómnibus de Cutcsa en el Centro; vecinos indicaron que sufrió heridas de gravedad
Homicidio en montevideo

Un hombre fue asesinado en La Cruz de Carrasco: recibió 17 disparos

Te puede interesar

Está en CTI la mujer embestida por un ómnibus de Cutcsa en el Centro; el conductor se encuentra detenido
ACTUALIZACIÓN

Está en CTI la mujer embestida por un ómnibus de Cutcsa en el Centro; el conductor se encuentra detenido
Lubetkin tras su llegada de China: Hicimos una gran acción de Estado y con resultados que se van a ir viendo en el tiempo video
CANCILLER DE LA REPÚBLCIA

Lubetkin tras su llegada de China: "Hicimos una gran acción de Estado y con resultados que se van a ir viendo en el tiempo"
Fratti tras su regreso de China: Fue una misión oficial exitosa; tenemos 4 acuerdos ya firmados video
MINISTRO GANADERÍA

Fratti tras su regreso de China: "Fue una misión oficial exitosa; tenemos 4 acuerdos ya firmados"

Dejá tu comentario