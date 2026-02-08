Conductor alcoholizado protagonizó siniestro que cobró la vida de un hombre de 55 años, en Cerro Largo

Un conductor alcoholizado protagonizó un siniestro de tránsito que terminó con la vida de un hombre de 55 años.

Policía Caminera reportó que el siniestro fatal tuvo lugar sobre la hora 03.16 de este domingo en la ruta 26, a la altura del kilómetro 5, en La Pedrera, departamento de Cerro Largo .

En el lugar se constató la participación de tres vehículos: un automóvil Chevrolet Monza, una camioneta Chevrolet S10 y un automóvil Hyundai HB20.

De acuerdo a las primeras actuaciones, el siniestro se produjo tras la colisión entre la camioneta y el automóvil Monza.

Como consecuencia del impacto, el conductor de este último vehículo, un hombre de 55 años de edad, quedó atrapado en el habitáculo. Pese a las tareas de rescate realizadas por Bomberos, facultativos médicos constataron su fallecimiento en el lugar.

El conductor de la camioneta Chevrolet S10, un hombre de 60 años, arrojó resultado positivo (1.33 g/l), por lo que fue detenido por disposición de la Fiscalía Letrada de 1° Turno.

El tercer conductor involucrado resultó ileso y con espirometría negativa.

Trabajó en la escena Policía Científica.