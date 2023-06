A partir del lunes se interrumpe la presencialidad en educación inicial y primaria

La medida se tomará por tres semanas e incluye el período de vacaciones, previsto inicialmente en primaria del 17 al 21 de julio. La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) resolvió trabajar desde la virtualidad para preservar la salud y cumplir con los aprendizajes.

“La gravedad de la situación que nos transmite Salud Pública hace que hayamos acordado en principio y dispondremos mañana (miércoles) que uniformemente tanto preescolares como escolares, suspendan sus clases presenciales desde el lunes que viene”, indicó.

Respecto a la alimentación escolar, se garantizará a través de transferencias que se cobrarán por las redes de pagos, solo en los casos de niños registrados como usuarios de los comedores.

Desde el Instituto de la Niñez y Adolescencia (INAU) se tomará las mismas medidas que la ANEP. A partir del lunes comenzará el receso en los centros CAIF, clubes de niños y demás.

Al ser consultado sobre el retorno a la presencialidad el lunes 24 de julio, Gabito dijo que se resolverá en base a las recomendaciones del MSP de acuerdo a la evolución de la situación. “Esperemos no tener que hacerlo, si hubiera necesidad continuaríamos con modalidades virtuales o híbridas, según la situación y los niveles”, indicó.

El consejero del Codicen recordó que en Secundaria y UTU se mantendrá, por el momento, el calendario de clases y de vacaciones previsto.

Además, se exhorta a cumplir con las medidas no farmacológicas como el lavado frecuente de manos, la desinfección con alcohol en gel, la ventilación de los ambientes, no compartir utensilios y mate, y si tienen síntomas no concurrir a clases para evitar contagios.