"A mi nuera le querían cortar un dedo": habló el comerciante víctima de copamiento en Playa Hermosa

Fornari cuenta: "Cuando voy a auxiliar a la perra, me pegan un culatazo en la cabeza, me tiran y me entran de arrastro para adentro. Y buscaban la plata. Les di lo que tenía. Recién había cerrado (el comercio), saqué todo lo que tenía en los bolsillos y se los entregué. Les digo: ¡ta, no tengo más plata, qué mas querés!".

"Buscaban una caja fuerte, nunca existió. Yo nunca tuve caja fuerte", insistió.

Y agregó: "Me pegaron con la pistola en la cabeza, a mi hijo también le pegaron. A mi nuera le querían cortar un dedo para que dijera dónde esta la caja fuerte. No tenemos caja fuerte. (Los delincuentes) nunca entendieron que plata no hay en los comercios, es todo con tarjeta".

Fornari, que resultó herido en la cabeza por el culatazo, y que fue atado con precintos al igual que las otras dos víctimas, afirmó a Subrayado que los copadores "estaban todos armados". "Y fuertemente armados", precisó.

El copamiento ocurrió sobre las 22:40, y las víctimas pudieron romper los precintos y llamar a la Policía, a las 23:20 horas. Durante el día, Fornari no observó movimientos raros. "Es toda gente amiga, conocida. A mí me quiere todo el mundo", expresó.

Los detalles del copamiento.

Subrayado informó en la mañana de este jueves que las víctimas fueron el hombre de 71 años, su hijo de 41 y su nuera de 42. Los tres fueron atados con precintos, luego lograron soltarse y llamaron a la Policía.

Los copadores les exigieron dinero, y las llaves de una camioneta que estaba estacionada afuera. Escaparon con el vehículo, USD 110 y entre 10 y 12 mil pesos que había en el lugar, además de un rifle, una pistola, un revólver y un celular, dijeron fuentes de la investigación

No hay detenidos por el copamiento; la Policía busca cámaras de seguridad de la zona, y busca identificar a los delincuentes.