en fray bentos

A más de 40 años, dictan sentencia este lunes por el caso Roslik

Se realiza la audiencia en la mañana de este lunes en Fray Bentos para conocer la sentencia de primera instancia. Seguila aquí en vivo.

VLADIMIR-ROSLIK--40-AÑOS

A más de 40 años de los hechos, la Justicia dictará este lunes sentencia por el caso del médico Vladimir Roslik, quien murió en abril de 1984 tras ser detenido y torturado en el Batallón de Infantería Nº 9 de Fray Bentos, durante la dictadura. La resolución judicial llega luego de décadas de reclamos de familiares y organismos de derechos humanos, en una causa considerada emblemática por tratarse de uno de los últimos asesinatos bajo custodia militar antes del retorno a la democracia en Uruguay.

Se realiza la audiencia del juicio oral en la mañana de este lunes en Fray Bentos para conocer la sentencia de primera instancia. Seguila aquí en vivo.

Roslik, de origen ruso y naturalizado uruguayo, fue detenido por efectivos militares bajo acusaciones de supuestos vínculos con la Unión Soviética. Según la versión oficial de la época, murió a causa de un paro cardíaco durante un interrogatorio. Con el paso de los años y a partir de investigaciones periodísticas, judiciales y testimonios de detenidos, se estableció que Roslik murió como consecuencia de torturas sufridas en el cuartel.

sentencia de entre 13 y 15 anos de prision para los nueve imputados en el caso roslik
Sentencia de entre 13 y 15 años de prisión para los nueve imputados en el caso Roslik

Su muerte generó una fuerte conmoción en Fray Bentos y en el país, convirtiéndose en uno de los últimos casos de fallecimientos bajo custodia militar antes del retorno a la democracia. El velatorio público derivó en una manifestación multitudinaria, reprimida por las fuerzas de seguridad.

Tras la reapertura de causas por violaciones a los derechos humanos, el caso fue reactivado en sede judicial. En 2011, el coronel retirado Gilberto Vázquez fue procesado por homicidio muy especialmente agravado, aunque luego la causa tuvo cambios en su calificación jurídica. El caso Roslik es considerado por medios y organismos de derechos humanos como un símbolo del terrorismo de Estado en Uruguay y un antecedente clave en la lucha por verdad y justicia.

Embed - Audiencia Identificada:IUE 2-48346/202122
