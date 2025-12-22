Para director de Desarrollo Ambiental es "muy bueno" proceso de reinstalar papeleras; están colocando en 8 de Octubre

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo ( IMM ), Leonardo Herou , consideró "muy bueno" el proceso de reinstalación de papeleras en la ciudad. Actualmente las están colocando en avenida 8 de Octubre.

"Estamos colocando en estas horas en 8 de Octubre. Y en acuerdo con los municipios y en acuerdo con el Centro Comercial de la Unión. Porque entendemos que la papelera tiene que estar rodeada de otra serie de cosas, de comunicación, de información, de fiscalización y de gestión. Hay que vaciarlas. Quizá alguna se nos escape pero estamos muy arriba. Si repasan las papeleras de 18 de Julio y Ciudad Vieja, se mantienen en muy buen estado. Y eso es porque estamos muy arriba", explicó Herou.

"No solamente hay que estar arriba, sino hay que lograr que la población entienda que no va la bolsita de residuo cuando bajo de mi apartamento. O no va la caja a semiachatar de un comercio. Van solamente los residuos que tengo que desprenderme en la vía pública.

Luego, el objetivo es que se instalen papeleras en los principales espacios públicos y en las avenidas de la ciudad. Paso Molino es uno de los puntos.

Al ser consultado sobre si fue un error de la administración anterior el retiro de las papeleras, el director de Ambiente explicó que "no tendríamos este aprendizaje. Yo ni discrepo el objetivo que se planteaba al retirar las papeleras, y es tenemos que hacernos cargo de los residuos que generamos. Porque si yo paso por una papelera y no me importa lo que sucede ahí, y le meto a fuerza una bolsa grande negra con residuos de mi casa o de mi comercio, no va a funcionar".

"Nos llamó la atención sobre la necesidad de fiscalizar, de informar y de gestionar", añadió.

Consideró que hay que "ser un poquito más duros" con las multas y que. "Sabemos que si no sancionamos falta una pata muy importante y en eso vamos a trabajar con más fuerza", remarcó.