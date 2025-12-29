A la cárcel los rapiñeros que fueron detenidos por vecinos tras robar en Malvín

El 24 de diciembre al mediodía dos delincuentes en moto abordaron a un hombre que salía de un supermercado en las inmediaciones de Orinoco y Amazonas, en Malvín . Le dijeron “dame la cadenita o te quemo”, el hombre se resistió y se la arrancaron.

Cuando ambos escapaban en la moto, las personas que estaban en el lugar los interceptaron y ambos cayeron de la moto en la esquina. Intentaron escapar a pie, pero las personas terminaron haciendo un arresto ciudadano.

En la zona había un policía de particular que también intervino y disparó para reducir a los delincuentes hasta que llegó la Policía. El caso fue derivado a Investigaciones de Zona 2.

Los rapiñeros son dos jóvenes de 20 y 22 años. El de 20 tenía dos antecedentes penales y, además, estaba requerido por un hurto ocurrido el 3 de diciembre en el Centro. El de 22 años tenía un antecedente también por hurto de octubre de 2024, supo Subrayado.

Luego del arresto ciudadano, ambos fueron puestos a disposición de Fiscalía, que en las últimas horas los condenó. El de 22 años fue a prisión por un 1 año y 8 meses, por un delito de hurto agravado; y el de 20 años fue a prisión por 2 años, por dos delitos de hurto agravados.