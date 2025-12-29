RECIBÍ EL NEWSLETTER
Quedaron filmados

A la cárcel los rapiñeros que fueron detenidos por vecinos tras robar en Malvín

Los delincuentes tienen 22 y 20 años, ambos con antecedentes penales. Uno de ellos estaba requerido por un robo a inicios de diciembre en el Centro.

Los rapiñeros tenían antecedentes penales.

Los delincuentes tenían antecedentes penales.

Los delincuentes tenían antecedentes penales.

El 24 de diciembre al mediodía dos delincuentes en moto abordaron a un hombre que salía de un supermercado en las inmediaciones de Orinoco y Amazonas, en Malvín. Le dijeron “dame la cadenita o te quemo”, el hombre se resistió y se la arrancaron.

Cuando ambos escapaban en la moto, las personas que estaban en el lugar los interceptaron y ambos cayeron de la moto en la esquina. Intentaron escapar a pie, pero las personas terminaron haciendo un arresto ciudadano.

En la zona había un policía de particular que también intervino y disparó para reducir a los delincuentes hasta que llegó la Policía. El caso fue derivado a Investigaciones de Zona 2.

van mas de 2.000 hectareas afectadas por incendios en esta temporada; sur del pais con nivel rojo por riesgo muy alto
Seguí leyendo

Van más de 2.000 hectáreas afectadas por incendios en esta temporada; sur del país con nivel rojo por riesgo muy alto

Los rapiñeros son dos jóvenes de 20 y 22 años. El de 20 tenía dos antecedentes penales y, además, estaba requerido por un hurto ocurrido el 3 de diciembre en el Centro. El de 22 años tenía un antecedente también por hurto de octubre de 2024, supo Subrayado.

Luego del arresto ciudadano, ambos fueron puestos a disposición de Fiscalía, que en las últimas horas los condenó. El de 22 años fue a prisión por un 1 año y 8 meses, por un delito de hurto agravado; y el de 20 años fue a prisión por 2 años, por dos delitos de hurto agravados.

Temas de la nota

Lo más visto

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
INUMET

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Sociedad

Rafael Villanueva está en CTI en Maldonado por una infección generalizada
parque rodó

Un hombre de 66 años se ahogó y su cuerpo fue encontrado en playa Ramírez
RUTA 11, KM 144,6

Joven de 20 años está grave tras chocar en moto contra un auto en ruta de Canelones
Policiales

Siniestro fatal en Punta del Este: defensa de la víctima pide que conductora del auto no pueda salir del país

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Accidente de tránsito en Punta del Este. video
mujer declaró en fiscalía

No podrá salir del país la conductora argentina que causó accidente fatal en Punta del Este
Robaron y vandalizaron salón sindical del Centro de Salud de la Unión, denunció la FFSP video
Policiales

Robaron y vandalizaron salón sindical del Centro de Salud de la Unión, denunció la FFSP
Herou sobre recolección del 31 y 1º: Trabajamos y mucho, pero además pedimos a la población que se involucre video
DIRECTOR DE AMBIENTE

Herou sobre recolección del 31 y 1º: "Trabajamos y mucho, pero además pedimos a la población que se involucre"

Dejá tu comentario