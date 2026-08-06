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ACTUALIZAN A LAS 12

Rige desde las 8 de la mañana la advertencia naranja por tormentas muy fuertes y severas

La advertencia naranja de Meteorología rige para todo el litoral oeste, parte del centro y norte del país. Se esperan tormentas muy fuertes y algunas severas, con mucha lluvia y viento muy fuerte.

Foto: archivo (tormenta en Río Negro, enviada a Daniel Rojas, corresponsal de Subrayado).

Foto: archivo (tormenta en Río Negro, enviada a Daniel Rojas, corresponsal de Subrayado).

La advertencia naranja de Meteorología por tormentas muy fuertes y severas rige desde las 8 de la mañana de este jueves y se actualizará a las 12 o ante cambios significativos en el pronóstico oficial.

Rige para todo el litoral oeste, parte del centro y norte del país, desde Artigas hasta Colonia y San José, alcanzando a Flores, parte de Durazno y parte de Tacuarembó, (ver mapa abajo).

“El área será afectada por tormentas muy fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”, dice el informe oficial.

advertencia naranja por tormentas muy fuertes y severas para casi todo el pais, y alerta por viento muy fuerte con rachas de 120 km/h
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Advertencia naranja por tormentas muy fuertes y severas para casi todo el país, y alerta por viento muy fuerte con rachas de 120 km/h

Principales localidades afectadas:

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

Paysandú: Todo el departamento.

Río Negro: Todo el departamento.

Soriano: Todo el departamento.

Colonia: Todo el departamento.

Flores: Todo el departamento.

San José: Ecilda Paullier, Juan Soler y Mal Abrigo.

Florida: Goñi.

Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe y Santa Bernardina.

Tacuarembó: Cuchilla de Peralta, Paso de los Toros, Piedra Sola y Rincón del Bonete.

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