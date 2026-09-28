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ARTURO BRIVA

A casi un mes del intento de femicidio, Decano de Medicina dijo que trabajan "desde el minuto uno" y que entregarán plan para mejorar la seguridad de la facultad

Arturo Briva sostuvo que la apuesta del colectivo es que "nosotros sigamos siendo la mejor forma de estudiar medicina aquí en Uruguay. Lo fuimos, lo somos y vamos a tener una mejor facultad a pesar de este impacto", destacó.

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A pocos días de cumplirse un mes del intento de femicidio en la Facultad de Medicina, el decano Arturo Briva dijo que desde el minuto uno trabajan para mejorar la institución y adelantó que enviarán un plan de seguridad a las oficinas centrales de la Udelar.

"Primero que fue una conmoción para toda la institución, para todos los órdenes, para todos sus integrantes, que desde el minuto uno nos fue encontrando en un plan para convertir a la Facultad de Medicina en una mejor facultad", comentó.

Y agregó: "A pesar del momento dramático que vivimos y que vivieron todos los integrantes, la apuesta del colectivo es que nosotros sigamos siendo la mejor forma de estudiar medicina aquí en Uruguay. Lo fuimos, lo somos y vamos a tener una mejor facultad a pesar de este impacto, de esta crisis que estamos viviendo".

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Briva dijo que la joven agredida viene trabajando en su recuperación que requiere del apoyo de su familia, de equipos asistenciales y de mucha gente.

"Confiamos que va a seguir progresando. Uno de mis compromisos con la familia fue de respetar totalmente su privacidad y de sus etapas. Se viene recuperando y estamos trabajando en eso", señaló.

El caso

La joven de 19 años fue apuñalada en el anexo de la Facultad de Medicina en la tarde del pasado martes 1° de setiembre.

El autor del ataque es compañero de clase de la joven.

En la tarde del lunes 14 de setiembre, fue detenido en la puerta de la clínica, ubicada en Brazo Oriental.

El agresor no había prestado declaración desde que ocurrió el hecho, tras ser sacado por la Policía de la escena y luego internado en una clínica.

El joven fue imputado por intento de femicidio y se impuso una medida cautelar de prisión por 180 días mientras sigue la investigación. Durante 30 días permanece en el Hospital Vilardebó.

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