El intento de femicidio ocurrió a primera hora de este sábado en una vivienda del barrio Progreso, en la ciudad de Artigas.
Intento de femicidio en Artigas: un hombre apuñaló en el cuello a su pareja, que está en CTI
Una mujer de 34 años se encuentra en estado grave tras ser apuñalada en el cuello por su pareja, en Artigas. El agresor huyó y es buscado por la Policía.
Según la información primaria de la Policía a la que accedió Subrayado, el hombre le dio una puñalada en el cuello a la víctima, causándole heridas de gravedad.
Al escuchar los gritos de auxilio, vecinos acudieron a asistirla, lo que provocó que el agresor huyera rápidamente del lugar. En este momento es intensamente buscado por la Policía.
Seguí leyendo
El agresor de la Facultad de Medicina imputado por tentativa de femicidio está en ex Cárcel Central
La víctima fue trasladada de inmediato al hospital local, donde se le practicaron diversos estudios para evaluar la magnitud de las lesiones. Tras lograr su estabilización, fue derivada al CTI de una mutualista.
Temas de la nota
Lo más visto
inumet
Gran parte del país bajo advertencias naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas
MAL TIEMPO
Advertencia naranja y amarilla de Meteorológica por tormentas fuertes y algunas puntualmente severas
Avenida aparicio saravia
Un bebé de un año murió en un accidente de tránsito en Piedras Blancas
PRESIDENTE ORSI A LA PRENSA
Orsi sobre asesor de edil blanco condenado por lavado: "Cuanto más a fondo se llegue en la investigación, mejor"
"A buen entendedor pocas palabras"
Dejá tu comentario