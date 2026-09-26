Intento de femicidio en Artigas: un hombre apuñaló en el cuello a su pareja, que está en CTI

El intento de femicidio ocurrió a primera hora de este sábado en una vivienda del barrio Progreso, en la ciudad de Artigas.

Según la información primaria de la Policía a la que accedió Subrayado, el hombre le dio una puñalada en el cuello a la víctima, causándole heridas de gravedad.

Al escuchar los gritos de auxilio, vecinos acudieron a asistirla, lo que provocó que el agresor huyera rápidamente del lugar. En este momento es intensamente buscado por la Policía.

La víctima fue trasladada de inmediato al hospital local, donde se le practicaron diversos estudios para evaluar la magnitud de las lesiones. Tras lograr su estabilización, fue derivada al CTI de una mutualista.

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