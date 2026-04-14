A 30 años de ahorro individual obligatorio en Uruguay, Ceres lo destacó como "un hito muy importante"

"Una política de Estado que cumple 30 años no es común, hay pocas, esta es una. Hace 30 años, en abril del 96 se depositaba el primer peso uruguayo en una cuenta individual, que pertenece al trabajador que está ahorrando en esa cuenta para su jubilación, y ese es un hito muy importante, porque estamos hablando de que se genera un derecho de propiedad que en el sistema previo no existía, porque la bolsa de las jubilaciones no se identifica con propiedad", explicó Munyo sobre la importancia de esta política.

En ese sentido, también se refirió a las consecuencias positivas que tuvo esto para la macroeconomía del país, al plebiscito del 2024 que no le puso fin y a la importancia de sostenerlo. "Ha estabilizado las cuentas públicas, ha generado que Uruguay recupere en su momento el grado inversor, ha generado a lo largo de estos 30 años que se sostenga. De hecho, el último hito al respecto que hemos tenido fue la discusión en el plebiscito, en 2024. El que haya sido rechazado con contundencia, más del 60% no apoyó la iniciativa, generó una mejora en la perspectiva de las calificadoras de riesgo para la deuda a largo plazo del país. Por algo muy sencillo, el gasto jubilatorio es el principal rubro de gasto que tiene el país y crece con los años, porque la gente cada vez vive más", indicó.