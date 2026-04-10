Sector Turismo contribuyó a la mitad del crecimiento de la economía uruguaya en 2025, según monitor de Ceres

El monitor del Centro de Estudios de la Realidad Económica y social ( CERES ) reveló que el sector del turismo contribuyó a la mitad del crecimiento de la economía del país en 2025.

El desempeño "muestra que estamos hablando de un sector que tiene una relevancia mayor que lo que la mayoría de la gente cree", afirmó el director de Ceres, Ignacio Munyo.

El economista indicó que la inversión pública destinada al turismo es de uno en mil. "Por cada 1.000 pesos que se gastan en el Uruguay, un peso va para el turismo por parte del Estado", sostuvo.

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El presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Fernando Tapia, destacó la incidencia en el empleo y la cantidad de fuentes de trabajo en el sector, principalmente, en jóvenes menores de 25 años, en los que el turismo tiene una preponderancia mayor frente al resto de la economía.

Tapia apuntó a un problema de competitividad importante, no solo en el turismo sino en general en la actividad nacional.

En tanto, el ministro de Turismo, valoró un crecimiento de 3% en las divisas, de 900 a 928 millones de dólares en la temporada pasada. También, destacó el aumento significativo de la estadía y del gasto promedio.