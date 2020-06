97% de aceptación de uso de tapabocas en los ómnibus

El director de movilidad de la Intendencia Pablo Inthamoussu expresó que los inspectores de convivencia hacen recorridas por los ómnibus junto con autoridades policiales para fiscalizar el uso. "Hay un alto nivel de uso de tapaboca", en un control realizada entre el 10 y el 26 de junio la comuna fiscalizó 158 ómnibus, constatando solamente 177 pasajeros sin tapabocas; lo que significa que aproximadamente un pasajero por ómnibus no contaba con la medida de prevención establecida.

Todas las personas fueron intimadas a ponerse el tapaboca, según expresó el director de movilidad; y no se han aplicado multas hasta el momento. "Hay un 2.5% de personas que no lo utilizan" y agregó que "en la gran mayoría de las veces es por descuido u olvido" pero no hay "una mal intención de no utilizarlo".