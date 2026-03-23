RECIBÍ EL NEWSLETTER
comercio

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se aplicará provisionalmente desde el 1° de mayo

El acuerdo se aplicará provisionalmente con los países del Mercosur que hayan concluido sus procedimientos de ratificación: Uruguay, Argentina y Brasil ya lo hicieron.

Los presidentes y autoridades del Mercosur y la UE saludan tras la firma del acuerdo. Foto: Presidencia de Uruguay.

Los presidentes y autoridades del Mercosur y la UE saludan tras la firma del acuerdo. Foto: Presidencia de Uruguay.

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países latinoamericanos del Mercosur se aplicará provisionalmente a partir del 1 de mayo, anunció la Comisión Europea este lunes.

El Parlamento Europeo pidió en enero que la justicia verifique la legalidad de ese acuerdo de libre comercio entre el bloque europeo y el Mercosur, compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En espera de que la Corte de justicia de la UE emita una decisión en un año y medio, la Comisión optó por una aplicación provisional de este acuerdo, muy criticado por el sector agrícola en Francia pero respaldado por los gobiernos de Alemania y España.

Así quedó el avión tras chocar de frente contra el camión de bomberos. Foto: AFP
Seguí leyendo

Un avión chocó con un camión de bomberos en un aeropuerto de Nueva York; murieron el piloto y el copiloto

"La aplicación provisional facilitará la supresión inmediata de algunos aranceles", subrayó la Comisión Europea.

Ese tratado facilitaría que la UE exporte más automóviles, máquinas, vinos y otras bebidas alcohólicas hacia el bloque sudamericano, y la entrada a Europa de carne bovina, aves, azúcar, arroz, miel y soja de los países del Mercosur.

Según sus partidarios, el acuerdo permitirá impulsar la economía europea, afectada por la competencia de China y los aranceles impuestos por Estados Unidos.

En cambio, sus detractores afirman que puede afectar a la agricultura europea con productos importados más baratos y no siempre acordes a las normas de la UE, a falta de controles suficientes.

El acuerdo se aplicará provisionalmente con los países del Mercosur que hayan concluido sus procedimientos de ratificación y que se lo hayan notificado a la UE antes del fin de marzo.

"Argentina, Brasil y Uruguay ya lo hicieron. Paraguay recientemente ratificó el acuerdo y debería enviar su notificación próximamente", precisó la Comisión Europea.

FUENTE: AFP.

Temas de la nota

Lo más visto

Meteorología emitió aviso especial por precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas; prevé acumulados de 100 mm
DE 60 A 100 MM EN 12 HORAS

Meteorología emitió aviso especial por precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas; prevé acumulados de 100 mm
FRAY BENTOS-RÍO NEGRO

Trabajadoras sexuales reciben capacitación para brindar servicios a personas con discapacidad
KILÓMETRO 378

Embarazada murió, conductor y menor están graves tras siniestro en ruta 3, Paysandú
Sin empleo

Tabacalera china cerró sus puertas sin aviso en Florida: 40 trabajadores se encontraron con la planta sin actividad
AEROPUERTO LAGUARDIA, NY

Un avión chocó con un camión de bomberos en un aeropuerto de Nueva York; murieron el piloto y el copiloto

Te puede interesar

Gobierno convoca a pequeños ahorristas para invertir en nueva planta de energía solar, desde 200 dólares video
EN BAYGORRIA

Gobierno convoca a pequeños ahorristas para invertir en nueva planta de energía solar, desde 200 dólares
Orsi anunció rebaja del IMESI en combustibles hasta 60 kilómetros de la frontera video
DESDE EL 1 DE MAYO

Orsi anunció rebaja del IMESI en combustibles hasta 60 kilómetros de la frontera
Sequía: presidenta del Inumet pronostica cuándo se normalizarán las lluvias y qué debe pasar después video
Madeleine Renom

Sequía: presidenta del Inumet pronostica cuándo se normalizarán las lluvias y qué debe pasar después

Dejá tu comentario