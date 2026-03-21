Tabacalera china cerró sus puertas sin aviso en Florida: 40 trabajadores se encontraron con la planta sin actividad

La empresa cerró sus puertas y los trabajadores tienen incertidumbre.

La empresa tabacalera de capitales chinos Maregroup SA cerró sus puertas en Florida sin previo aviso a sus funcionarios. Unos 40 trabajadores se encontraron con la planta cerrada en las últimas horas.

Fuentes cercanas a los empleados indicaron a Subrayado que se esperaba el recambio de maquinaria, que iba a llegar el 5 de marzo, pero ese envío tuvo otro destino. Finalmente, los trabajadores no pudieron ingresar a su lugar de trabajo y no obtienen despuestas.

Según dijeron fuentes del caso, la empresa adeuda salarios, salario vacacional y licencias correspondientes a enero.

En noviembre hubo conflictos entre trabajadores y la empresa, con envíos a seguro de paro que luego fueron regularizados.

Maregroup SA funcionaba en la zona franca de Florida y el caso ya es conocido por autoridades departamentales y por el Ministerio de Relaciones Exteriores.