La empresa tabacalera de capitales chinos Maregroup SA cerró sus puertas en Florida sin previo aviso a sus funcionarios. Unos 40 trabajadores se encontraron con la planta cerrada en las últimas horas.
Tabacalera china cerró sus puertas sin aviso en Florida: 40 trabajadores se encontraron con la planta sin actividad
Maregroup SA funcionaba en la zona franca de Florida. La empresa adeuda salarios, salario vacacional y licencias de enero.
Fuentes cercanas a los empleados indicaron a Subrayado que se esperaba el recambio de maquinaria, que iba a llegar el 5 de marzo, pero ese envío tuvo otro destino. Finalmente, los trabajadores no pudieron ingresar a su lugar de trabajo y no obtienen despuestas.
Según dijeron fuentes del caso, la empresa adeuda salarios, salario vacacional y licencias correspondientes a enero.
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En noviembre hubo conflictos entre trabajadores y la empresa, con envíos a seguro de paro que luego fueron regularizados.
Maregroup SA funcionaba en la zona franca de Florida y el caso ya es conocido por autoridades departamentales y por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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