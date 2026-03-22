Trabajadoras sexuales advierten por cierre de whiskerías; reciben capacitación para brindar servicios a personas con discapacidad

Trabajadoras sexuales advierten por el cierre de whiskerías en el departamento de Río Negro, hecho que las obliga a trabajar en la calle quedando expuestas a situaciones de maltratos constantes.

La presidenta de Comperst Uruguay, Claudia Gutiérrez, dijo que la violencia que sufren no es solo por parte de la sociedad, sino también por parte de la Policía que les piden coimas. "Se les están quedando con sus recursos, con sus celulares, con la plata", comentó.

Gutiérrez destacó que llevan adelante acciones para poder salir del registro de la Policía y modificar la ley para que sean reconocidas como trabajadoras sexuales para acceder a todos los derechos.

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"De toda una vida fue perseguida la trabajadora sexual, cada vez más la violencia se nota más en la comunidad y no solo a las trabajadoras sexuales sino a la sociedad misma (...) las trabajadoras trans sufren más violencia que la mujer en sí, son más vulnerables, más estigmatizadas", contó.

Por su parte, Ámbar Rosales, de la Mesa de Trabajadores Sexuales, dijo que luchan por el derecho que les corresponde. "Basta de maltrato, basta de bullying, basta de cosas que no van, ya está, basta, hay que ponerle punto final a esto", manifestó.

Las trabajadoras sexuales junto a la Universidad de la República llevaron a cabo un programa que capacita para brindar servicios a personas con discapacidad.

"Nos habíamos encontrado con que las personas con discapacidad que podían acceder a servicios sexuales solo eran varones con dinero y de grandes ciudades capitales. Después la gente pobre, el varón pobre (...) no accedía a ese tipo de servicio, entonces comenzamos a capacitarnos", explicó la activista Kariña Núñez.

Según dijo, la capacitación es de 8 meses y cuenta con fisiatras y orientadores en salud mental.

"Quienes nos contratan son esas familias de las personas con discapacidad, no nos contrata la persona y los resultados son la baja de los consumos de los ansiolíticos, una recuperación del vínculo de interacción", contó.