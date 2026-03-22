Meteorología emitió un aviso especial a la población por una nueva desmejora que comienza en el norte del país y se extiende a todo el territorio, a partir de la noche de este domingo 22.
Meteorología emitió aviso especial por precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas; prevé acumulados de 100 mm
El fenómeno que comienza este domingo de noche por el norte se extiende hasta el lunes y podrá registrar acumulados de entre 60 y 100 mm en un período de 12 horas.
El aviso destaca el desarrollo de precipitaciones abundantes (puntualmente copiosas) y tormentas fuertes.
Los mayores acumulados de lluvia se darán en las regiones norte, centro y este, con valores entre 60 y 100 mm en un período de 12 horas, pudiendo registrarse acumulados superiores en forma puntual, indicó el organismo oficial.
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