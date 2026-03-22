Meteorología emitió aviso especial por precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas; prevé acumulados de 100 mm

Meteorología emitió un aviso especial a la población por una nueva desmejora que comienza en el norte del país y se extiende a todo el territorio, a partir de la noche de este domingo 22.

El aviso destaca el desarrollo de precipitaciones abundantes (puntualmente copiosas) y tormentas fuertes.

Los mayores acumulados de lluvia se darán en las regiones norte, centro y este, con valores entre 60 y 100 mm en un período de 12 horas, pudiendo registrarse acumulados superiores en forma puntual, indicó el organismo oficial.

Las condiciones comienzan a mejorar de forma gradual desde el suroeste del país a partir de la tarde del lunes 23. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Inumet_/status/2035777104986390531&partner=&hide_thread=false #AvisoALaPoblación por precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas a partir de la noche del domingo 22. pic.twitter.com/E3iVFHn5ii — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) March 22, 2026

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