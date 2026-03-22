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DE 60 A 100 MM EN 12 HORAS

Meteorología emitió aviso especial por precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas; prevé acumulados de 100 mm

El fenómeno que comienza este domingo de noche por el norte se extiende hasta el lunes y podrá registrar acumulados de entre 60 y 100 mm en un período de 12 horas.

LLUVIAS---FOCO-UY

Meteorología emitió un aviso especial a la población por una nueva desmejora que comienza en el norte del país y se extiende a todo el territorio, a partir de la noche de este domingo 22.

Los mayores acumulados de lluvia se darán en las regiones norte, centro y este, con valores entre 60 y 100 mm en un período de 12 horas, pudiendo registrarse acumulados superiores en forma puntual, indicó el organismo oficial.

meteorologia emitio advertencia que rige en la proxima madrugada por tormentas fuertes y lluvia abundante
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Meteorología emitió advertencia que rige en la próxima madrugada por tormentas fuertes y lluvia abundante

Las condiciones comienzan a mejorar de forma gradual desde el suroeste del país a partir de la tarde del lunes 23.

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