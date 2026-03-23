Jorge Bava: el arbolito de Navidad como sistema, la charla con "el Diente" López y su deseo de ganar la Copa Libertadores

Jorge Bav a asumió el domingo como nuevo DT de Nacional y este lunes de mañana ofreció su primera conferencia de prensa, donde anunció cuál es su sistema preferido para jugar, contó la charla mano a mano que tuvo con Nicolás “el Diente” López , e hizo especial hincapié en el “anhelo personal” que tiene por ganar la Copa Libertadores .

Sobre la situación de Nacional, con tres de los últimos cuatro partidos perdidos en el Apertura y un mal funcionamiento colectivo (lo que le costó el puesto a Jadson Viera), Bava dijo que hizo un “diagnóstico mucho más rápido” que en otras ligas, donde primero tiene que adaptarse.

Aquí la situación es distinta, aseguró, porque “hay un conocimiento previo del club, el campeonato y los jugadores”.

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“El Diente” López

Consultado sobre Nicolás “el Diente” López, con quien tuvo diferencias en el pasado, dijo que habló varios minutos en un mano a mano mientras el futbolista era atendido en la sanidad del club por una molestia en el último partido que, adelantó, lo saca del encuentro de este martes ante Cerro Largo.

“Tuvimos ayer una charla con él, como la tuve con el resto. Hablamos muy bien. Es el mismo trato fluido de siempre”, contó, y definió al “Diente” como “un jugador desequilibrante”.

“Esperamos lo mejor de él, invitarlo a que sea ese jugador que todos esperamos y que deslumbre en la cancha. Nuestra obligación es sacar lo mejor de cada uno”, dijo Bava.

El arbolito de Navidad como sistema

Acerca del sistema de juego que prefiere, Bava dijo que se inclina “por el 4-3-2-1, el clásico arbolito de Navidad”.

Pero aclaró: “no me voy a atar a un sistema por más bonito que sea o que a mi me guste. Dentro de lo negociable está el sistema”.

Al respecto, dijo que por más conocimiento que tenga de Nacional, del torneo local y de los jugadores, no hará cambios abruptos de sistema y futbolistas. “Sería un error de mi parte y no lo voy a cometer”, aseguró.

“El modelo se irá desarrollando de forma paulatina”, agregó.

El “anhelo” por la Copa Libertadores

A Bava le preguntaron por el grupo que le tocó a Nacional en la Copa Libertadores. Dijo que “ya no hay equipos accesibles o menos accesibles” y aseguró que la Copa “es un anhelo personal”.

“La copa es un anhelo que tenemos hace mucho tiempo y que se ha hecho esquivo. Hay que ir paso a paso, hoy no hay rivales accesibles ni menos accesibles. Es un anhelo que tenemos en conjunto y yo personalmente”, dijo Bava, y aseguró que buscará ganar todo lo que juegue: “Mientras esté al mando, se entra a la cancha a ganar lo que sea”.

La familia y los insultos

Bava dijo que su familia está “muy contenta” porque finalmente dirigirá el primer equipo de Nacional.

“Son hinchas, y esperemos que no me insulten ellos también al llegar a casa”, bromeó el entrenador.

Consultado sobre los otros entrenadores del club que estuvieron pocos meses y fueron cesados por malos resultados, el nuevo DT respondió: “Esta profesión tiene muchos riesgos, la elegí y me gusta. Es parte de mi trabajo, de lo que elegí y me apasiona. Es parte de mi trabajo y ya me estoy acostumbrando”.