Comienza hoy la campaña de vacunación contra la gripe: gratis y en todo el país

Este lunes 23 de marzo comienza la campaña 2026 de vacunación contra la gripe . Se ofrece de forma gratuita y en todo el país, tanto en centros de salud públicos como privados.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) compró 600.000 dosis para una campaña que comienza a fines de marzo y se prevé que continúe hasta agosto.

La ministra de Salud Cristina Lustemberg iniciará la campaña con un acto en el hospital Pasteur, a la hora 11.

La vacuna y sus efectos

La influenza estacional (gripe) “constituye un problema relevante de salud pública”, dice el MSP, y advierte que en Uruguay, de acuerdo a “estimaciones recientes”, se registra un promedio anual de “110.000 casos leves en menores de 5 años, con 1.758 hospitalizaciones, mientras que en personas de 65 años y más se estiman 45.000 casos, 5.256 hospitalizaciones y 1.460 fallecimientos asociados a la enfermedad”.

“En este contexto, la vacunación antigripal se posiciona como una herramienta clave. Datos de vigilancia en países de América del Sur muestran que la vacuna tiene una efectividad cercana al 40% para prevenir hospitalizaciones asociadas a influenza, evitando más de un tercio de los casos graves en los grupos priorizados”, dice el comunicado del MSP.

“En Uruguay, la vacunación ha demostrado un impacto concreto. Se estima que cada año evita entre 7.000 y 9.700 casos en menores de 5 años, incluyendo más de un centenar de hospitalizaciones, y más de 5.000 casos en personas mayores, junto con aproximadamente 600 internaciones evitadas”, señala el Ministerio.

“Esta vacuna puede administrarse a partir de los 6 meses de edad y está especialmente recomendada para personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones, como adultos mayores, niñas y niños pequeños, personas con enfermedades crónicas, inmunosuprimidas, embarazadas y personal de la salud. Además, en el contexto actual, se incluyen como grupos de especial interés las personas que trabajan en contacto con aves o en la cadena productiva avícola, así como trabajadores del sector ganadero y lácteo, debido a su potencial exposición a virus de influenza”, detalla el comunicado oficial.

¿La vacuna causa gripe?

El MSP destaca que la vacuna “no puede causar gripe, ya que contiene virus inactivados”, y agrega “que su perfil de seguridad está ampliamente estudiado, con eventos adversos generalmente leves y transitorios”.

“La vacunación es una medida de prevención que no solo protege a quienes la reciben, sino que también contribuye a reducir la presión sobre los servicios de salud”, finaliza.

vacunas

La directora de Salud Fernanda Nozar habló también de la vacuna que se está ofreciendo por el Covid, y destacó que se puede recibir en el mismo momento que la antigripal: