69% de los uruguayos afirma que se vacunará contra Covid-19

Según el estudio, 69,1% de los entrevistados manifestaron que cuando esté disponible la vacuna contra el Covid-19 en nuestro país, estaría dispuesto a inocularse. Mientras que 20,4% respondió que no se la daría y 10,4% no sabe o no contesta.

Si se diferencia por sexo, 74% de los varones se vacunarían y 17,1% no. Mientras que 64,8% de las mujeres se inocularía y 23,4% no lo haría.

Si se considera la edad, el porcentaje se incrementa cuanto mayor es el encuestado. Entre los mayores de 65 años, se vacunaría 77,1%, entre 30 y 64 años lo haría 70% y se vacunaría 60,4% de los jóvenes de entre 18 y 29 años.

Por otra parte, la predisposición a vacunarse es más alta en los niveles educativos más bajos. Dentro de los que no quieren vacunarse, 66% considera que las vacunas responden a intereses económicos.

Según el análisis de los datos que publica El País, la mayoría de la población -73%- considera que las vacunas son un instrumento adecuado para protegernos del virus, pero que el exceso de información y exposición mediática del tema parecería estar ocasionando un efecto inverso, que lleva a complejizar la decisión y aumentar la incertidumbre.

La medición también revela que, de entre quienes no se darían la dosis, cuatro de cada 10 piensan que las vacunas van a perjudicar a la humanidad.