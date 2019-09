62% de los uruguayos apoyaría la reforma "Vivir sin miedo", según una encuesta

Según la última encuesta que Opción Consultores, la intención de voto de la reforma constitucional propuesta por el nacionalista Jorge Larrañaga es actualmente de 62%.

Un 31% está en contra y no colocaría la papeleta, y un 8% no opina o no tomó la decisión. Con respecto a la medición del pasado mes de agosto el apoyo a la reforma cayó 4%.

La encuesta fue realizada por celular a 800 personas mayores de 18 años, residentes de todo el país, entre el 19 y el 24 de setiembre. El margen de error es de +/- 3,5%.

Este domingo el senador Larrañaga publicó en su cuenta de Twitter que “la reforma es imprescindible”.

“Cuando lanzamos en mayo de 2018, una de las críticas era que la reforma recién era para 2019. Pasó todo este tiempo y nada se hizo para mejorar la seguridad de los uruguayos. Llegó el momento. El cambio en seguridad es la reforma y se vota el 27 de octubre”, concluyó el líder de Alianza Nacional.