38 casos de Covid-19 positivo en el Colegio San Pablo

Todos los afectados se encuentran en buen estado de salud. Solo dos funcionarios presentan tos y dolor en el cuerpo, pero ninguno debió ser hospitalizado. Por su parte la mayoría de los alumnos son asintomáticos.

Los sectores de Primaria y Ciclo Básico están cerrados desde la semana pasada, y el bachillerato también, pero en ese caso porque las clases ya habían finalizado.

Educación Inicial continúa funcionando, pero no están concurriendo los alumnos que tienen hermanos en las áreas afectadas, y permanecen en cuarentena por precaución.

Autoridades del Colegio informaron que esta semana también permanecerán cerradas las áreas con casos positivos, y que la siguiente se va a evaluar la reapertura según la evolución del brote.

Señalaron que se encuentran en contacto permanente con autoridades del Ministerio de Salud Pública, a las que informan cada nuevo caso confirmado. Son los expertos quienes los orientan sobre a quién hisopar y a quién encuarentenar. El colegio también informa a Inspección de Primaria, que monitorea la situación de forma permanente.

En cuanto al comienzo del brote, no está claramente establecido, porque hubo varias situaciones simultáneas: una primera alumna que venía en camioneta para el colegio cuyo chofer dio positivo, un niño de tercer año que en principio no contagió a nadie más y uno de quinto de primaria que podría ser el que generó mayor contagio. Además, hubo tres padres positivos, por lo cual no se puede determinar claramente si hubo un único origen o se trató de varios.