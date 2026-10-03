35 personas condenadas con prisión por delitos vinculados al narcotráfico en Colonia

En el marco de la Operación Golfo de la Jefatura de Policía de Colonia, con apoyo de otras Jefaturas y Unidades de la policía, la justicia dispuso la condena de 35 personas, 25 hombres y 10 mujeres, por delitos de asistencia al narcotráfico, suministro de sustancia ilícita, tráfico interno de armas y municiones, asociación para delinquir, negociación agravada, hurto y receptación, entre otros.

Las penas van desde los seis meses hasta los siete años de prisión, la mayoría de ellas supera los dos años.

También se condenó a un hombre de 51 años como autor penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancia estupefaciente ilícita, y reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, todos en régimen de reiteración real a la pena de siete años de penitenciaría.

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Se dispusieron, además, medidas limitativas para una mujer de 18 años como fijación de domicilio y prohibición de salir del país, entre otras.

El trabajo de la Brigada Departamental Antidrogas de la Jefatura de Policía de Colonia continúa por lo que hay, además, tres personas requeridas en el marco de esta investigación.

La Operación Golfo, que se lleva adelante bajo la órbita de la Fiscalía Letrada de Colonia de Segundo Turno, implicó más de 100 policías de diferentes unidades y 32 allanamientos en distintas localidades de Colonia, Canelones y Montevideo; además de requisas en las unidades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) N.º 1 (PPP), N.º 5 (Mujeres) y N.º 14 Piedra de los Indios, donde se dispuso la conducción de seis personas privadas de libertad.

El procedimiento permitió detener a más de 30 personas y la incautación de nueve armas de fuego, una pistola de fogueo, 53 cartuchos y seis vainas, además de la de un kilo de cocaína y marihuana, pasta base, planta de cannabis, 59 teléfonos celulares, dinero en efectivo, y cinco vehículos, entre otros objetos.