"Zorrito" Suárez se despide de Nacional: "Después de la roja en la final del Apertura me hicieron la cruz"

El lateral habló de su salida de Nacional. No quedó conforme con su pasaje por el club.

"Después de la roja en la final del Apertura me hicieron la cruz. Yo se que en parte por mi culpa se pierde la final, aunque no creo que fuera para expulsión. Pero no me tuvieron más en cuenta. Parecía un ex jugador",

En entrevista con el programa 100% Deporte de radio Sport 890, Suárez dijo que el entrenador Jorrge Giiordano lo "trató bien". "YO creo que el problema venía de más arriba", explicó.

"Yo vine muy ilusionado a Nacional. Cuando llegué necesitaba agarrar ritmo y enseguida tuve la lesión de rodilla. Munua me pidió si podía jugar el clásico y yo le dije que si. La verdad, físicamente estaba al 50%. Pero uno siempre quiere jugar", afirmó.

Reconoce que no tuvo la temporada esperada pero tenía expectativa dejugar más en el club tricolor.

"Era difícil ir a entrenar sabiendo que no me iban a tomar en cuenta. Yo creo que si la expulsión era a un jugador de la cantera, no lo descartaban como a mi. No me gustó que me traten diferente. Yo nunca fui con mala cara a entrenar", aseguró.