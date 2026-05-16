Peñarol derrotó 2-1 a Liverpool en el Campeón del Siglo por la primera fecha del Torneo Intermedio

Peñarol derrotó 2-1 a Liverpool este sábado en el Campeón del Siglo por la primera fecha del Torneo Intermedio de la Liga AUF del fútbol uruguayo.

A los tres minutos, Jesús Trindade puso al carbonero en ventaja en el arranque del partido, pero dos minutos después Federico Martínez anotó la igualdad para los visitantes. El gol de la victoria de los dirigidos por Diego Aguirre llegó al finalizar el primer tiempo por intermedio de Nicolás Fernández.

Los aurinegros terminaron el partido con diez futbolistas por la expulsión de su capitán Maxi Olivera por doble tarjeta amarilla cuando se jugaban los 30 minutos.

Peñarol 2: Washington Aguerre, Brian Barboza, Franco Escobar, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Jesús Trindade, Nicolás Fernández, Leandro Umpiérrez, Diego Laxalt, Gastón Togni y Matías Arezo. DT. Diego Aguirre. Liverpool 1: Martín Campaña, Enzo Castillo, Santiago Strasorier, Santiago Laquidain, Kevin Amaro, Nicolás Garayalde, Martín Rabuñal, Diego Romero, Diego Zabala, Federico Martínez y Rubén Bentancourt. DT. Jorge Fossati. Embed Fotos: Dante Fernández/ FocoUy

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