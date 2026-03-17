"Yo vengo por trabajo" a Uruguay, aseguró Rafael Correa y habló del FA, Mujica, la derecha y su caso en Ecuador

El expresidente de Ecuador , Rafael Correa , habló este martes con Subrayado de su visita a Uruguay en medio de la polémica con la oposición que rechazó su presencia en el país.

"Siempre se pasa bien en Uruguay", aseguró el exmandatario ecuatoriano tras reunirse con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo y el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade.

Correa indicó que en los encuentros intercambiaron experiencias y hablaron de la izquierda, de América Latina y la geopolítica actual a nivel mundial.

AMÉRICA LATINA

Manifestó su preocupación por la situación en el continente, pero también su esperanza. "Yo no soy tan pesimista comparado con los 90 cuando era derecha contra derecha", afirmó. "Tal vez, cuantitativamente, el último año hemos retrocedido, pero está en disputa la región", sostuvo. Correa destacó los gobiernos progresistas de Colombia, Brasil y México casi con el 60% de la población latinoamericana, algo que no se daba en los 90.

Correa advirtió por un cambio de intensidad con una polarización con "una derecha que viene a arrasar con todo sin respetar derechos humanos, democracia, nada". Así, se refirió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero también en la interna de algunos países. "Ecuador vive una narcodictadura", afirmó.

TOPOLANSKY

El expresidente aseguró que 2025 "fue un año difícil", porque "en tres semanas murieron dos grandes amigos, maestros" en relación al fallecimiento del papa Francisco el 21 de abril y del expresidente José Mujica el 13 de mayo.

Correa se reunió con la exvicepresidenta Lucía Topolansky y el recuerdo de Mujica estuvo presente. "Lucía es una queridísima compañera, estar dos horas con ella, un deleite, aprender muchísimo", indicó.

ORSI

Expresó que le hubiese gustado reunirse con el presidente Yamandú Orsi pero entiende que por agenda sería difícil concretar el encuentro. Además, aseguró que vino a Uruguay por trabajo para hacer entrevistas y que es parte de su forma de ganarse la vida.

Correa adelantó que el miércoles o jueves entrevistará a la vicepresidenta Carolina Cosse, también con Rafael Michelini, e hizo lo propio con Topolansky y con la senadora paraguaya Esperanza Martínez para su programa de streaming "Conversando con Correa". "Cuatro entrevistas en un viaje, un éxito", afirmó.

Consultado sobre el gobierno de Orsi, Correa aseguró que "el Frente ha hecho mucho bien a Uruguay" y que eso le da esperanza al país y hace que sea una referencia. "Uruguay es el país más desarrollado o menos subdesarrollado de América Latina y de la región", remarcó. Correa dijo que el caso de Chile "es más propaganda ideológica" y que Uruguay posee una red de protección social, ingreso per cápita, talento humano y capital social, y que eso lo hace que sea el país más desarrollado. "Que en las últimas cinco elecciones haya ganado cuatro veces la izquierda es muy esperanzador", enfatizó.

ECUADOR

Correa también se refirió a su situación procesal en Ecuador, donde la Justicia lo condenó en 2020 en ausencia por corrupción sobre el financiamiento de su partido político a cambio de contratos con el Estado entre 2012 y 2016. Desde 2017 vive en Bélgica, país de origen de su esposa.

Dijo que "en absoluto" se siente condenado y que es "una payasada" el pronunciamiento judicial. "El sistema de justicia ecuatoriano está considerado los peores del mundo; nuestro juicio y condena es una payasada", afirmó.

Correa destacó que el reino de Bélgica le haya otorgado el estatus de asilo político en 2022. "¿Usted cree que Europa va a darle el asilo político a un corrupto?", se preguntó.

"Es tan burda la persecución que (Interpol) ha rechazado decena de peticiones de alerta roja, que es la orden de captura internacional, a mí y a todos los involucrados en ese caso, porque es una verdadera payasada, pero eso tenemos que enfrentar", sostuvo.