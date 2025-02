"Yo no vengo con un librito y una reforma abajo del brazo", dijo Orsi sobre la transformación educativa

Durante la presentación de las autoridades de la educación en el polideportivo de Progreso, Orsi recordó: “yo dije una y otra vez que: 'yo no vengo con un librito y una reforma abajo del brazo, sigo diciendo y sigo sosteniendo que lo que está bien y que hay consenso de que funciona, que siga funcionando'”.

Y continuó: “pienso también que hay que ser muy creativo y que no podemos dormirnos, porque el mundo no nos espera”. “Como todo en la vida no es blanco y negro, sino que hay que tener la cabeza muy abierta, escuchar mucho y darle el protagonismo a quienes son los verdaderos profesionales en el asunto que son los docentes”, expresó.

Sobre la transformación educativa, sostuvo: “hay cosas con las que coincidí y otras con las que discrepé”. “Vamos a mirar para adelante y ver qué es lo que el país precisa, qué es lo que nuestra gurisada precisa y qué es lo que el mundo nos reclama”, insistió.

Orsi recordó su vocación por la docencia y que tiene a compañeros de generación en el equipo de la educación presentado este martes. “Quienes asumimos esta responsabilidad de gobierno tenemos mucha expectativa con el tema educación”, enfatizó.

“Que este equipo sienta el respaldo o que uno demuestre el respaldo, que tiene que ver con la voluntad, con el trabajo, con la vocación, era una obligación“, remarcó.

ORSI PRESENTACION EDUCACION

NUEVAS AUTORIDADES

Pablo Caggiani será el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) del la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). La maestra Elbia Pereira y la profesora Carolina Pallas serán consejeras.

La directora general de Primaria será la maestra Gabriela Salsamendi y la maestra Selva Pérez la subdirectora general.

En Secundaria, asumirán el profesor Manuel Oroño como director general y la profesora Sandra Peña como subdirectora.

La directora general de la UTU será la profesora Virginia Verderese y el subdirector, el profesor Wilson Netto.

En tanto, el Consejo de Formación en Educación (CFE) será presidido por el profesor Walter Fernández Val. Las consejeras serán la profesora Laura Donya y la maestra licenciada Martina Bailón.