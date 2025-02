"Yo no comparto la desindexación de salario", dijo Sánchez sobre propuesta del futuro ministro de Economía

“Yo no comparto la desindexación de salario. La propuesta que va a llevar adelante el Poder Ejecutivo va a ser la defensa del poder de compra de los salarios, que es lo importante y relevante, más en un momento que tenemos inflación baja”, consideró y agregó: “Hay que defender el poder de compra de la gente. La prioridad de aumentos salariales tiene que estar focalizada en los salarios sumergidos, es evidente por todos, porque hay personas que están ganando menos de 25 mil pesos por mes y es muy difícil llegar a fin de mes. Ahora, yo no le puedo pedir a una persona que gana 50 mil pesos, que porque mi prioridad son los 25 mil pesistas va a perder salario. No puede perder salario, porque con 50 mil pesos también está muy difícil vivir”.

Desde el movimiento sindical, el presidente de la Confederación de Industriales, Danilo Dárdano, se mostró en contra de la propuesta. "Para nosotros fue preocupante eso", sostuvo. "Ojalá sean declaraciones y quede en eso", agregó. Aunque dijo estar de acuerdo con participar en discusiones para mejorar los salarios postergados.

INDUSTRIALES SALARIOS

El subsecretario de Economía designado, Martín Valcorba, explicó cómo serían los mecanismos de desindexación que planteó Oddone. Más allá de las polémicas, el economista destacó el compromiso con mejorar el poder de compra de los trabajadores y proteger el poder de compra de los salarios.

“La Economía uruguaya se viene desindexando desde hace muchísimos años. En particular durante los años de gobierno del Frente Amplio, hubo un proceso claro de reducción de la indexación. La cuestión no es indexación total o desindexación total. Lo que hay es respuestas de políticas y diseños de mecanismos que entre otras cosas tienen que responder al contexto. La referencia a la inflación en las negociaciones salariales no se va a perder”, aseguró. Dijo que es necesaria la discusión para "una negociación salarial más moderna".