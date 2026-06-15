Adolescente de 14 años agredió con un cuchillo a otro menor y al padre de este tras un partido de fútbol

Un adolescente de 14 años atacó con un cuchillo a otro de la misma edad y al padre de este al terminar un partido de fútbol sub 15 en Florida.

La víctima menor de edad y el atacante fueron rivales en el partido de este domingo por la tarde entre el Atlético de Florida y el Quilmes. El atacante fue expulsado, pero según supo Subrayado, no había problemas anteriores entre ambos.

La Policía tomó conocimiento de este hecho y espera las órdenes de Fiscalía.

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