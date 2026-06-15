RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN FLORIDA

Adolescente de 14 años agredió con un cuchillo a otro menor y al padre de este tras un partido de fútbol

El caso está a cargo de Fiscalía de Florida. Ocurrió el domingo por la tarde, luego de que los adolescentes jugaran en equipos contrarios en categoría sub15.

jefatura-de-florida-oficial

Un adolescente de 14 años atacó con un cuchillo a otro de la misma edad y al padre de este al terminar un partido de fútbol sub 15 en Florida.

La víctima menor de edad y el atacante fueron rivales en el partido de este domingo por la tarde entre el Atlético de Florida y el Quilmes. El atacante fue expulsado, pero según supo Subrayado, no había problemas anteriores entre ambos.

La Policía tomó conocimiento de este hecho y espera las órdenes de Fiscalía.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en La Teja.
Seguí leyendo

Condenan a un brasileño de 19 años por matar a un adolescente de 15 en La Teja

Temas de la nota

Lo más visto

video
URUGUAY, ENTRE CONVENCIÓN Y ANDES

Atentado con explosivo en la Caja Militar: un hombre llegó caminando, dejó el artefacto y se fue a pie
Homicidio en montevideo

Hallan muerto a un joven tras un ataque a tiros en Peñarol; en la escena quedaron 20 casquillos
A PARTIR DE SETIEMBRE

Banco Central resolvió adoptar dos medidas para incentivar el ahorro en pesos y ampliar el crédito a familias y empresas
SINIESTRO FATAL COLONIA PALMA

Una mujer murió, dos menores y dos mayores internados tras despistar y volcar en ruta 3, Artigas
ROCHA

Niño de 11 años fue trasladado desde Chuy al Mautone de Maldonado por sospecha de tener meningitis

Te puede interesar

Niño de 11 años fue trasladado desde Chuy al Mautone de Maldonado por sospecha de tener meningitis
ROCHA

Niño de 11 años fue trasladado desde Chuy al Mautone de Maldonado por sospecha de tener meningitis
Adolescente de 14 años agredió con un cuchillo a otro menor y al padre de este tras un partido de fútbol
EN FLORIDA

Adolescente de 14 años agredió con un cuchillo a otro menor y al padre de este tras un partido de fútbol
Bielsa. Foto: AFP
EL DEBUT DE URUGUAY

Así juega hoy Uruguay en el debut: con línea de cuatro, tres volantes, "dos extremos y un 9", dijo Bielsa

Dejá tu comentario