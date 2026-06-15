Un adolescente de 14 años atacó con un cuchillo a otro de la misma edad y al padre de este al terminar un partido de fútbol sub 15 en Florida.
Adolescente de 14 años agredió con un cuchillo a otro menor y al padre de este tras un partido de fútbol
El caso está a cargo de Fiscalía de Florida. Ocurrió el domingo por la tarde, luego de que los adolescentes jugaran en equipos contrarios en categoría sub15.
La víctima menor de edad y el atacante fueron rivales en el partido de este domingo por la tarde entre el Atlético de Florida y el Quilmes. El atacante fue expulsado, pero según supo Subrayado, no había problemas anteriores entre ambos.
La Policía tomó conocimiento de este hecho y espera las órdenes de Fiscalía.
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