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Condenaron por homicidio a un menor de 17 años tras haberle disparado a dos hombres en Piedras Blancas

El adolescente deberá cumplir 3 años de internación efectiva en el INISA. Por otra parte, un menor de 15 años fue condenado por suministro de estupefacientes tras ser detenido en un operativo en el Cerrito de la Victoria.

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Un joven de 17 años fue condenado por homicidio agravado tras haber disparado contra dos hombres el pasado 17 de junio en Piedras Blancas.

Fiscalía informó que mediante un proceso simplificado, el adolescente fue condenado como autor de un delito de homicidio agravado por la premeditación. Como pena deberá cumplir una medida socioeducativa de internación efectiva en el INISA por el plazo de 3 años.

Además, fue condenado un menor de 15 años que se había dado a la fuga y descartado de un morral con 875 gramos de pasta base, durante un operativo policial en Cerrito de la Victoria.

Foto: Subrayado. Escena del quíntuple homicidio en El Monarca.
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Mediante un proceso simplificado, fue condenado como autor de un delito de suministro de sustancia estupefaciente en modalidad de tenencia no para su consumo; deberá cumplir la pena de 16 meses de internación efectiva en dependencias del INISA.

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