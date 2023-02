"Yo estoy muy tranquilo", dijo Gustavo Leal tras declarar como indagado ante Gabriela Fossati

El ex jerarca del Frente Amplio en el Ministerio del Interior es indagado por Fossati por encubrimiento en el caso Astesiano, según hizo saber a los medios de prensa a través del director de Comunicación de la Fiscalía Javier Benech.

Leal se negó a realizar más comentarios ante las preguntas de la prensa, y fue su abogado Diego Camaño quien dijo que “la explicación de la Fiscalía no es clara”.

“Le solicitamos el cierre de la investigación a lo que dijo que no, que no lo va a hacer. Invocar un delito no es suficiente para decir cuáles son las razones por las que una persona es investigada”, dijo Camaño en rueda de prensa.

“(Fossati) dijo que va a continuar la investigación, pero no sabemos sobre qué hechos se trata. Al no indicarnos cuáles son esos hechos, no se puede seguir con la declaración (de Leal)” en Fiscalía, explicó Camaño respecto a la negativa de Leal a declarar ante Fossati.

“La ley establece algo que no se está cumpliendo”, insistió Camaño sobre la solicitud de saber cuáles son los hechos de apariencia delictiva que observó Fossati en la conducta de Leal.