Yamandú Orsi y Carolina Cosse se reunieron para "una puesta a punto de los trabajos de transición"

Orsi recibió la visita de Richard Reed y fue consultado sobre si lo piensa como ministro de Trabajo, a lo que respondió que no hablaron de eso, pero que en algún lugar del gobierno lo quiere. “Él tiene una experiencia por supuesto en el movimiento sindical, pero es alguien a quien me gusta consultar y hacía mucho tiempo no nos veíamos”, señaló.

“Ahora lo primero que tenemos que armar es el gabinete, después quiero gente dándome una mano en distintos lugares. Él es uno que ojalá pueda estar en algún lugar, y no sé hasta dónde él quiere tampoco”, agregó.

Cosse y Orsi volvieron a hablar de Uruguay y sus relaciones exteriores, el vínculo con China y el Mercosur y aseguraron que como futuros gobernantes: “En temas de fondo estamos de acuerdo”.

“Desde el punto de vista de fondo, todos queremos promover el mejor relacionamiento en todos los ámbitos posibles con el Mercosur, que es nuestro barrio. Al mismo tiempo que Uruguay encuentre otras oportunidades en otros lugares. Los chinos dicen ‘diferentes cerraduras son abiertas con diferentes llaves’. Los años me enseñaron a confiar en la red diplomática y en ese sentido confiaba en que no iban a pasar cosas abruptas, y confiaba en el buen hacer diplomático para que se consolide más el Mercosur y que avancen los tratados que le convengan a Uruguay”, dijo la vicepresidenta electa.

Orsi consideró como una señal que el embajador de China se haya reunido con ambos y que lo que se pueda avanzar no será “despegados de la región”.

“La presencia de autoridades del resto de América en la próxima cumbre o de las señales que hemos recibido, a mí me llaman la atención positivamente. Por supuesto todos estamos expectantes en como avance por ejemplo el relacionamiento comercial a partir de un nuevo gobierno de los Estados Unidos. Y a su vez Europa está en guerra, además de los conflictos de Medio Oriente. Es tan impredecible que tenemos que andar con mucho cuidado y confiar mucho en la diplomacia profesional”, sostuvo.

En ese sentido habló de una “diplomacia presidencial” que busque articulación.

El presidente argentino Javier Milei participará de la cumbre del Mercosur. Orsi remarcó que tiene que haber “la mejor relación con el gobierno argentino” y que hay “mucha interdependencia con los vecinos”.

“No hay cosa más parecida en este mundo que un uruguayo y un argentino. O sea que tenemos un destino que tenemos que debemos tratar de hacer confluir. Segundo, tenemos una sana dependencia de cómo es la salud de la economía argentina. Y por el otro lado Uruguay va a seguir en la misma línea de acuerdos bilaterales y trabajos conjuntos”, agregó.

También hablaron sobre las partidas del gobierno nacional a las intendencias y afirmaron que "siempre estuvo sobre la mesa" el tema, y que "hay propuestas concretas".

"El esquema viene planteado desde el año 2000 y se ha retocado un poco, a tal punto que apareció un fondo metropolitano para corregir algunas inequidades, este último gobierno decidió quitarlo y eso sigue sobre la mesa. Pienso que es un tema que se va a seguir conversando", aseguró Orsi.

"Montevideo es la capital. No es de los montevideanos, es del Uruguay, y las cosas que pasan en Montevideo mueven la aguja del desarrollo de Uruguay. Es el primer lugar que ven una cantidad de inversores que vienen, el primer lugar que ven la enorme mayoría de los turistas que vienen", remarcó Cosse.

Luego cuestionó que los problemas de Uruguay tienen que ver "con la deuda bruta que ascendió al 72% de lo cual nadie habla. Con una deuda neta que pasó de 27 mil millones de dólares a 33 mil millones de dólares, de lo cual tampoco nadie habla. Entonces si vamos a hablar de problemas, vamos a hablar de problemas en serio que tiene el Uruguay".