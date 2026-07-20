Yamandú Orsi visita Salto este lunes de mañana para recorrer las zonas más afectadas por el temporal del sábado

Yamandú Orsi.

Se espera que el presidente Yamandú Orsi llegue a Salto este lunes a las 10 de la mañana para reunirse con el intendente Carlos Albisu y recorrer las zonas más afectadas por el temporal del sábado de madrugada.

Una mujer falleció cuando iba en moto y fue impactada en la cabeza por una chapa que voló por el viento.

Se espera que el presidente Orsi se reúna también con el Comité Coordinador de Emergencia de Salto.

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