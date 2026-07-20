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SE REÚNE CON El INTENDENTE

Yamandú Orsi visita Salto este lunes de mañana para recorrer las zonas más afectadas por el temporal del sábado

El presidente Yamandú Orsi viaja este lunes de mañana a Salto para reunirse con el intendente Carlos Albisu y ver de primera mano los destrozos que dejó el temporal del sábado.

Yamandú Orsi.&nbsp;

Yamandú Orsi. 

Se espera que el presidente Yamandú Orsi llegue a Salto este lunes a las 10 de la mañana para reunirse con el intendente Carlos Albisu y recorrer las zonas más afectadas por el temporal del sábado de madrugada.

Una mujer falleció cuando iba en moto y fue impactada en la cabeza por una chapa que voló por el viento.

Yamandú Orsi en Salto. Foto: Hugo Lemos, corresponsal de Subrayado.
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Yamandú Orsi visitó las casas dañadas por el temporal en Salto: "Un milagro cómo no fue peor en el tema vidas"

Se espera que el presidente Orsi se reúna también con el Comité Coordinador de Emergencia de Salto.

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