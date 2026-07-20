Se espera que el presidente Yamandú Orsi llegue a Salto este lunes a las 10 de la mañana para reunirse con el intendente Carlos Albisu y recorrer las zonas más afectadas por el temporal del sábado de madrugada.
Yamandú Orsi visita Salto este lunes de mañana para recorrer las zonas más afectadas por el temporal del sábado
El presidente Yamandú Orsi viaja este lunes de mañana a Salto para reunirse con el intendente Carlos Albisu y ver de primera mano los destrozos que dejó el temporal del sábado.
Con rachas de viento que llegaron a 129 km/h, el temporal causó numerosos destrozos en la ciudad y alrededores, con decenas de casas dañadas, techos volados, árboles y columnas caídas.
Una mujer falleció cuando iba en moto y fue impactada en la cabeza por una chapa que voló por el viento.
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Se espera que el presidente Orsi se reúna también con el Comité Coordinador de Emergencia de Salto.
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