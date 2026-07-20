Grupo inversor francés Soufflet transmitió al gobierno proyecto para instalar planta de cebada en Uruguay

El grupo inversor francés Soufflet se reunió este lunes con el gobierno y le transmitió su proyecto para instalarse en Uruguay.

El presidente Yamandú Orsi junto a autoridades de los Ministerios de Industria, Energía y Minería, Ambiente, y Economía y Finanzas participaron del encuentro con representantes del grupo francés.

Soufflet es una empresa agroalimentaria de origen francés con presencia en 20 mercados internacionales. El proyecto prevé la construcción de una planta de procesamiento de cebada con una inversión de 200 millones de dólares.

De concretarse, se crearán 80 puestos de trabajo. La planta permitirá exportar entre 200.000 y 300.000 toneladas de cebada al año.