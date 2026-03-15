Una niña falleció por meningitis en las últimas horas, pertenecía a la Escuela 182 de Flor de Maroñas.
Falleció una niña por meningitis; pertenecía a la Escuela 182 de Flor de Maroñas
Fuentes de ANEP dijeron a Subrayado que la menor cursaba 1° y que se lleva adelante un tratamiento de quimioprofilaxis entre los compañeros.
Fuentes de ANEP dijeron a Subrayado que la menor cursaba 1° y que se lleva adelante un tratamiento de quimioprofilaxis entre los compañeros.
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Cuatro personas lesionadas, entre ellas dos niñas con heridas de entidad, tras un accidente en Lavalleja
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