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Falleció una niña por meningitis; pertenecía a la Escuela 182 de Flor de Maroñas

Fuentes de ANEP dijeron a Subrayado que la menor cursaba 1° y que se lleva adelante un tratamiento de quimioprofilaxis entre los compañeros.

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Fuentes de ANEP dijeron a Subrayado que la menor cursaba 1° y que se lleva adelante un tratamiento de quimioprofilaxis entre los compañeros.

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cuatro personas lesionadas, entre ellas dos ninas con heridas de entidad, tras un accidente en lavalleja
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Cuatro personas lesionadas, entre ellas dos niñas con heridas de entidad, tras un accidente en Lavalleja
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